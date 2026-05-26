Moto Takie będą ceny paliw w środę. Są nowe wytyczne Paulina Karpińska

Rosną obawy o ceny paliw w wakacje. Komentarze ekspertów i polityków

Zgodnie z nowym obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki wszystkie podmioty sprzedające paliwa w środę 27 maja, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

Pb95 - 6,42 zł za litr;

Pb98 - 6,96 zł za litr;

ON - 6,75 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw są ustalane według określonej formuły - obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Ceny paliw w Polsce

We wtorek, 26 maja, litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,42 złotych, benzyny 98 - 6,96 złotych, a oleju napędowego - 6,75 złotych.

Pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, we wtorek, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Kolejne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w środę.

Program Ceny Paliwa Niżej

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 procent oraz rozporządzenie obniżające akcyzę obowiązuje do 31 maja. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

