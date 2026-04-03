Ceny paliw w poniedziałek

Morawski o kryzysie energetycznym i konieczności oszczędzania paliwa Źródło: TVN24

Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki wszystkie podmioty sprzedające paliwa od soboty do wtorku zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

Pb95 - 6,21 zł za litr;

Pb98 - 6,82 zł za litr;

ON - 7,87 zł za litr.

Ceny paliw w Polsce

Ceny maksymalne paliw w okresie świąt wielkanocnych będą wyższe niż w piątek. Litr benzyny 95 będzie droższy o 2 grosze, Pb98 podrożeje również - o 2 grosze, a ceny oleju napędowego - o 23 grosze.

W piątek litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,19 zł (o 4 grosze mniej niż cena maksymalna w czwartek), benzyny 98 - 6,80 zł, (mniej także o 4 grosze), a oleju napędowego - 7,64 zł (mniej o 1 grosz).

Pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, we wtorek, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Nowe przepisy

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Źródło: tvn24.pl