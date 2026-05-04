Moto Ceny paliw we wtorek. Tyle zapłacimy na stacjach

Adam Sikorski, prezes Unimot o kryzysie paliwowym Źródło: TVN24

Zgodnie z najnowszym komunikatem, wszystkie podmioty sprzedające paliwa 5 maja zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalone ceny maksymalne:

Pb95 - 6,49 zł za litr,

Pb98 - 6,99 zł za litr,

ON - 7,31 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw wyliczane są na podstawie określonej formuły, która obejmuje: średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Zmiany w cenach paliw

W poniedziałek maksymalna cena litra benzyny 95 wynosiła 6,46 zł, benzyny 98 - 6,96 zł, a oleju napędowego - 7,31 zł.

Pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, 31 marca, ceny kształtowały się na poziomie: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane we wtorek, 5 maja.

Co się składa na cenę paliwa? Źródło: PAP/Michał Czernek

Nowe przepisy

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, Ministerstwo Energii publikuje codziennie - z wyłączeniem weekendów oraz dni ustawowo wolnych od pracy - obwieszczenie określające maksymalne ceny paliw. Ustalony w ten sposób poziom cen obowiązuje od dnia następującego po dniu ogłoszenia obwieszczenia w Monitorze Polskim.

W przypadku ogłoszenia stawek przed dniami wolnymi od pracy lub świętami, ustalone ceny obowiązują do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż paliw po cenach wyższych niż maksymalne zagrożona jest karą do 1 mln zł. Kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

