Moto Nowe ceny na stacjach. Ile zapłacimy za tankowanie? Oprac. Wiktor Knowski |

Urszula Cieślak z biura Reflex o sytuacji na rynku paliw Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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We wtorek 30 czerwca wszystkie podmioty sprzedające paliwa zobowiązane są do stosowania cen nieprzekraczających ustalonej ceny maksymalnej na poziomie:

Pb95 - 6,00 za litr;

Pb98 - 6,68 zł za litr;

ON - 6,19 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw są ustalane według określonej formuły - obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Ceny paliw na stacjach w Polsce

Resort energii codziennie (z wyjątkiem weekendów i świąt) publikuje w Monitorze Polskim obwieszczenie z aktualnymi maksymalnymi cenami paliw. Nowe stawki zaczynają obowiązywać następnego dnia od ogłoszenia. Jeśli publikacja przypada przed dniami wolnymi - ceny utrzymują ważność do najbliższego dnia roboczego.

W poniedziałek cena litra benzyny 95 nie przekracza 6,02 zł, benzyny 98 - 6,70 zł, a oleju napędowego - 6,17 zł. W pierwszym dniu obowiązywania systemu, czyli 31 marca, ceny paliw wynosiły: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Obniżona stawka VAT na benzynę, olej napędowy oraz biokomponenty została utrzymana do końca czerwca. Jednocześnie Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o wstrzymaniu dalszego obniżania akcyzy na wybrane paliwa.

Nadchodzi koniec pakietu "CPN"

Według ekspertów Reflexu rynek zdążył już uwzględnić skutki wyższej stawki akcyzy. Dużo większe znaczenie dla cen detalicznych będzie mieć powrót 23-procentowej stawki VAT. W takim scenariuszu, nawet jeśli właściciele stacji paliw zrezygnują z części marży, wzrost cen detalicznych pozostanie praktycznie nieunikniony.

>>> Korekta stawek na stacjach paliw w przyszłym tygodniu. Prognozy analityków

Prognozy Reflexu zakładają, że po przywróceniu 23-procentowego VAT-u benzyna 95-oktanowa osiągnie cenę około 6,50 zł za litr, benzyna 98 - 7,35 zł, olej napędowy - 6,70 zł, a autogaz - 3,29 zł.

"Prognozowane przedziały wskazują na utrzymanie cen na zbliżonym poziomie, bez wyraźnych zmian względem ostatnich dni. W dalszej części tygodnia zakończy się jednak obowiązywanie obecnego pakietu ochronnego 'CPN', w tym cen maksymalnych, co przełoży się na korektę stawek na stacjach paliw" - poinformowali natomiast analitycy e-petrol.pl. Wtedy - jak przewidują - benzyna 95-oktanowa ma kosztować między 6,70 a 6,80 zł/l, a diesel minimalnie poniżej 7 zł/l.

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