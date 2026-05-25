Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
PILNE

Takie będą ceny paliw we wtorek

|
Stacja benzynowa paliw tankowanie
Paliwo jest drogie, więc przerobił samochodzik dla dzieci
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W poniedziałek, 25 maja, opublikowane zostało nowe obwieszczenie ministra energii dotyczące cen maksymalnych paliw. Zgodnie z nim benzyna i olej napędowy będą tańsze niż dzień wcześniej.

Zgodnie z poniedziałkowym obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki wszystkie podmioty sprzedające paliwa we wtorek, 26 maja, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 6,42 zł za litr;
  • Pb98 -6,96 zł za litr;
  • ON - 6,75 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw są ustalane według określonej formuły - obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Ceny paliw w Polsce

W poniedziałek, 25 maja, litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,46 złotych, benzyny 98 - 7 złotych, a oleju napędowego - 6,85 złotych.

Pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, we wtorek, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Kolejne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane we wtorek.

Rynek zareagował na doniesienia w sprawie Iranu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rynek zareagował na doniesienia w sprawie Iranu

Rynki

Program Ceny Paliwa Niżej

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 procent oraz rozporządzenie obniżające akcyzę obowiązuje do 15 maja. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
42 min
pc
Niezwykłe odkrycia polskich archeologów
TVN24
Lena Góra
"Starałam się oddzielić grubą kreską Charli XCX i Bethany"
Tomasz-Marcin Wrona
shutterstock_2506414223
Jest owiany złą sławą, ale bez niego nie ma życia
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Tagi:
Ceny paliwMinisterstwo energii
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Zbigniew Ziobro
Zamieszanie wokół sędzi od sprawy Ziobry. "Wpłynął dokument"
Aleksandra Sapeta
Zderzenie autokarów na A4
Zderzenie autokarów, w środku dzieci. Są ranni
TVN24
Ukraina wciąż walczy ze skutkami zmasowanego rosyjskiego ataku
Setki zniszczonych budynków. Ogromne straty po zmasowanym ataku
TVN24
Kleszcz (zdjęcie poglądowe)
Proste narzędzie do walki z kleszczami
METEO
Donald Trump junior i Bettina Anderson
Miał jej się marzyć ślub w Białym Domu. Wyszło inaczej
TVN24
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Walka o prysznic pod Warszawą. Infrastruktura nie nadąża za nowymi blokami
Piaseczno
Agresja na drodze w Straszynie. Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę
Otworzył drzwi auta i kopnął kobietę. Nagranie
TVN24
droga korek ciezarowka ciezarowki tir shutterstock_1677084745
Przeszukanie w biurach Lidla i firm przewozowych. Podejrzenie zmowy
Z kraju
Aleksandra Kot
Cały rok bez wydatków na kilometrówki? "Jakoś tak wyszło"
TVN24
Bartosz Bocheńczak i Marian Banaś
Są pierwsi chętni do kandydowania na prezydenta
TVN24
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Referendum w Krakowie. Są oficjalne wyniki
TVN24
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Prezydent Krakowa zabrał głos po referendum. Ma apel
TVN24
shutterstock_1806988159_1
Są w codziennym jedzeniu. Powiązano je z 29-procentowym wzrostem ryzyka nadciśnienia
TVN24
Utrudnienia po dwóch kolizjach na S2
Trzy kolizje, siedem pojazdów, 10 kilometrów korka
WARSZAWA
Włodzimierz Czarzasty w Krakowie
Zmiana kursu. Lewica wystawi swojego kandydata
TVN24
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Interwencja w domu matki prezydenta. Dziennikarz o "specjalnej puli adresów"
TVN24
Wjechał na Morskie Oko, teraz przeprasza
Wjechał autem nad Morskie Oko, teraz przeprasza. "Opuściłem Polskę dobrowolnie"
TVN24
Puste ulice w mieście Garden Grove. Wydano nakaz ewakuacji w związku z uszkodzonym zbiornikiem z toksyczną substancją
Znaleziono pęknięcie w zbiorniku. "Nie jesteśmy bezpieczni"
METEO
Słoń zabił słonicę w czeskim zoo
Słoń zabił słonicę w czeskim zoo
METEO
Inicjatorzy referendum. Z mikrofonem Jan Hoffman
Inicjator referendum ogłosił sukces i zaapelował do premiera
TVN24
Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa i Rady Miasta Krakowa
Odwołali prezydenta. Co dalej?
TVN24
24 0725 latwogang-0006
Sukces akcji Łatwoganga. Ile zebrał pieniędzy
Z kraju
GettyImages-1192191061
Powstanie czwarta część "Ojca chrzestnego". "Wizja zachwyciła nas wszystkich"
TVN24
Piłkarze Wisły Kraków razem z kibicami świętowali awans do Ekstraklasy na Rynku Głównym w Krakowie
11-latka trafiona w głowę petardą
TVN24
ropa naftowa
Rynek zareagował na doniesienia w sprawie Iranu
Rynki
Zdarzenie w miejscowości Kokotów (Małopolskie)
Awaria pociągu. "Utknęło 700 osób"
TVN24
Samochód blokował tory kolejowe
Samochód bez kierowcy blokował tory kolejowe
WARSZAWA
Donald Trump rusza w podróż do Chin
Najgorsze nastroje w historii. Koszty życia uderzają w Trumpa
Ze świata
Wieczór referendalny grupy ReferendumKRK
Politolożka: symboliczne przejmowanie władzy przez PiS
TVN24
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Najpierw ochłodzenie, potem uderzenie gorąca
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica