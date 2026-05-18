Ceny paliw we wtorek. Najnowsze obwieszczenie

W Markach doszło do napadu na stację paliw (zdj. ilustracyjne)
Miłosz Motyka o przedłużeniu programu "Ceny Paliwa Niżej": ze strony resortu energii ta rekomendacja jest
We wtorek, 19 maja, obowiązywać będą zaktualizowane maksymalne ceny paliw. Zgodnie z poniedziałkowym obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki ceny benzyny i oleju napędowego będą wyższe niż dzień wcześniej.

Jak wynika z obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa we wtorek, 19 maja, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 6,42 zł za litr;
  • Pb98 - 6,97 zł za litr;
  • ON - 6,85 zł za litr.

Maksymalne ceny paliw wyliczane są zgodnie z przyjętą formułą, która obejmuje: średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Inna cena na pylonie i na rachunku. Trwają kontrole na stacjach benzynowych

Z kraju

Ceny na stacjach paliw

W poniedziałek maksymalna cena litra benzyny 95 wynosi 6,37 zł, benzyny 98 - 6,93 zł, a oleju napędowego - 6,82 zł.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Kolejne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane we wtorek.

Znikają rekordowo szybko. Grozi nam poziom krytyczny

Ze świata

Program Ceny Paliwa Niżej

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Co się składa na cenę paliwa?
Źródło zdjęcia: PAP/Michał Czernek

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

>> Jak zmienią się ceny paliw? Nowe prognozy analityków

Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 procent oraz rozporządzenie obniżające akcyzę obowiązuje do 15 maja. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Udostępnij:
