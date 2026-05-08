Ceny paliw w weekend. Tyle zapłacimy na stacjach

Morawski o kryzysie energetycznym i konieczności oszczędzania paliwa
Źródło: TVN24
Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki od soboty 9 maja do poniedziałku 11 maja za benzynę i olej napędowy zapłacimy mniej niż w piątek.

Jak wynika z piątkowego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa od soboty 9 maja do poniedziałku 11 maja, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 6,35 zł za litr;
  • Pb98 - 6,85 zł za litr;
  • ON - 7,03 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw wyliczane są na podstawie określonej formuły, która obejmuje: średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Zmiany w cenach paliw

W piątek maksymalna cena litra benzyny 95 wynosiła 6,41 zł, benzyny 98 - 6,90 zł, a oleju napędowego - 7,17 zł.

Pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, 31 marca, ceny kształtowały się na poziomie: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek 8 maja.

Nowe przepisy o cenach paliw

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, Ministerstwo Energii publikuje codziennie - z wyłączeniem weekendów oraz dni ustawowo wolnych od pracy - obwieszczenie określające maksymalne ceny paliw. Ustalony w ten sposób poziom cen obowiązuje od dnia następującego po dniu ogłoszenia obwieszczenia w Monitorze Polskim.

W przypadku ogłoszenia stawek przed dniami wolnymi od pracy lub świętami ustalone ceny obowiązują do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż paliw po cenach wyższych niż maksymalne zagrożona jest karą do 1 mln zł. Kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
