Ceny paliw w środę. Ile zapłacimy za tankowanie?

Paliwo, stacja benzynowa
Adam Sikorski, prezes Unimot o kryzysie paliwowym
Źródło: TVN24
W środę 6 maja, zgodnie z obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki, benzyna oraz olej napędowy będą kosztować tyle samo co we wtorek.

Zgodnie z najnowszym komunikatem, wszystkie podmioty sprzedające paliwa 6 maja zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalone ceny maksymalne:

  • Pb95 - 6,49 zł za litr,
  • Pb98 - 6,99 zł za litr,
  • ON - 7,31 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw wyliczane są na podstawie określonej formuły, która obejmuje: średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Zmiany w cenach paliw

We wtorek maksymalna cena litra benzyny 95 wynosi 6,49 zł, benzyny 98 - 6,99 zł, a oleju napędowego - 7,31 zł.

Pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, 31 marca, ceny kształtowały się na poziomie: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w środę 6 maja.

Ceny ropy w dół, ale obawy nie znikają
Ceny ropy w dół, ale obawy nie znikają

Nowe przepisy

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, Ministerstwo Energii publikuje codziennie - z wyłączeniem weekendów oraz dni ustawowo wolnych od pracy - obwieszczenie określające maksymalne ceny paliw. Ustalony w ten sposób poziom cen obowiązuje od dnia następującego po dniu ogłoszenia obwieszczenia w Monitorze Polskim.

W przypadku ogłoszenia stawek przed dniami wolnymi od pracy lub świętami, ustalone ceny obowiązują do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż paliw po cenach wyższych niż maksymalne zagrożona jest karą do 1 mln zł. Kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

