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Ceny paliw w środę. O tyle więcej zapłacimy na stacjach

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Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/NYEIN CHAN NAING
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W środę ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach mogą być wyższe niż we wtorek. Będzie to trzeci dzień obowiązywania nowych maksymalnych stawek paliw w ramach przywróconego programu "Ceny Paliwa Niżej".

Zgodnie z wtorkowym obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa w środę, 19 sierpnia, zobowiązane będą do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 6,46 zł za litr;
  • Pb98 - 7,26 zł za litr;
  • ON - 7,47 zł za litr.

We wtorek maksymalne ceny paliw wynosiły: Pb95 - 6,41 zł za litr, Pb98 - 7,20 zł za litr, ON - 7,37 zł za litr.

Powrót programu "Ceny Paliwa Niżej"

W czwartek weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług, która przewiduje obniżenie z 23 proc. do 8 proc. stawki VAT na benzyny i olej napędowy. Niższy VAT będzie obowiązywać od 17 sierpnia do 31 sierpnia.

Przywrócenie części pakietu "Ceny Paliwa Niżej" w postaci obniżonego podatku VAT na ostatnie dwa tygodnie sierpnia zapowiedział w czwartek premier Donald Tusk. Szef rządu wskazywał, że ceny paliw powinny spaść od 90 gr do ponad 1 zł za litr

>>> Tusk: ceny na stacjach byłyby niższe, gdyby nie prezydent

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane we wtorek i określi ceny na środę.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł.

Zasady poprzedniego programu "Ceny Paliw Niżej"

Wprowadzony pod koniec marca br. pakiet "Ceny Paliw Niżej" (CPN) trwał od 29 marca do 30 czerwca. W ramach programu został obniżony VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa do 8 proc. z 23 proc., a także została obniżona stawka akcyzy o 29 gr w przypadku benzyny oraz 28 gr w przypadku oleju napędowego. Poza tym wprowadzona została regulacja cen na stacjach paliwowych poprzez mechanizm ceny maksymalnej.

>>> Tyle będzie kosztował nowy CPN. Wyliczenia resortu

Resort finansów informował, że dotychczasowy koszt programu CPN wyniósł ok. 4,7 mld zł. Wznowienie na ostatnie dwa tygodnie sierpnia obniżki VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 mln zł.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Ceny paliwStacje paliwsprzedaż paliw
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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