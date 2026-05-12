Ceny paliw w środę. Tyle zapłacimy na stacjach

paliwo benzyna tankowanie shutterstock_2770567921
Miłosz Motyka o przedłużeniu programu "Ceny Paliwa Niżej": ze strony resortu energii ta rekomendacja jest
W środę, 13 maja, obowiązują nowe maksymalne ceny paliw. Zgodne z wtorkowym obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki benzyna Pb95 i olej napędowy mają być na stacjach tańsze niż dzień wcześniej, natomiast Pb98 droższa.

Jak wynika z wtorkowego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa w środę, 13 maja, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 6,28 zł za litr;
  • Pb98 - 6,87 zł za litr;
  • ON - 6,84 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw wyliczane są na podstawie określonej formuły, która obejmuje: średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Ceny na stacjach paliw

We wtorek maksymalna cena litra benzyny 95 wynosiła 6,30 zł, benzyny 98 - 6,81 zł, a oleju napędowego - 6,93 zł.

Pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, 31 marca, ceny kształtowały się na poziomie: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w środę, 13 maja.

>>>Szok energetyczny. Wysokie ceny coraz silniej przenikają do gospodarki

Program Ceny Paliwa Niżej

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

>>> Co dalej z programem "Ceny Paliwa Niżej"? Minister energii: rekomendacja jest

Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę obowiązuje do 15 maja. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Wydawczyni działu Biznes tvn24.pl
