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Ceny paliw w weekend. Ile zapłacimy za tankowanie?

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tankowanie benzyna stacja paliwo
Paweł Majtkowski: nie stać nas na wprowadzanie kolejnych edycji programu CPN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Od soboty, 22 sierpnia, do poniedziałku, 24 sierpnia, będą obowiązywać nowe maksymalne ceny paliw. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki na stacjach zapłacimy więcej niż w piątek.

Wszystkie podmioty sprzedające paliwa od soboty do poniedziałku, 22-24 sierpnia, zobowiązane będą do stosowania cen niewyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 6, 54 zł za litr;
  • Pb98 - 7, 36 zł za litr;
  • ON - 7, 59 zł za litr.

Ceny paliw w Polsce

W piątek litr benzyny 95 kosztuje niewięcej niż 6,52 zł (o 3 grosze więcej niż w czwartek), benzyny 98 - 7,33 zł (więcej o 3 grosze), a oleju napędowego - 7,56 zł (więcej o 4 groszy).

Pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, 31 marca, ceny kształtowały się na poziomie: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Powrót programu Ceny Paliwa Niżej

W czwartek, 13 sierpnia, weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra finansów i gospodarki w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług, która przewiduje obniżenie z 23 proc. do 8 proc. stawki VAT na benzyny i olej napędowy. Niższy VAT będzie obowiązywać od 17 sierpnia do 31 sierpnia.

Przywrócenie części pakietu CPN w postaci obniżonego podatku VAT na ostatnie dwa tygodnie sierpnia zapowiedział w ubiegły czwartek premier Donald Tusk. Szef rządu wskazywał, że ceny paliw powinny spaść od 90 gr do ponad 1 zł za litr.

Następne obwieszczenie Ministerstwa Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

Zasady poprzedniego programu CPN

Wprowadzony pod koniec marca br. pakiet Ceny Paliwa Niżej obowiązywał od 29 marca do 30 czerwca. W ramach programu został obniżony VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa do 8 proc. z 23 proc., a także została obniżona stawka akcyzy o 29 gr w przypadku benzyny oraz 28 gr w przypadku oleju napędowego. Poza tym wprowadzona została regulacja cen na stacjach paliwowych poprzez mechanizm ceny maksymalnej.

Resort finansów informował, że dotychczasowy koszt programu CPN wyniósł ok. 4,7 mld zł. Wznowienie na ostatnie dwa tygodnie sierpnia obniżki VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 mln zł.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
paliwastacja paliwPaliwosprzedaż paliwCeny paliw
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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