Moto Nadchodzą zmiany w cenach paliw. Nowe prognozy Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Donald Tusk o powrocie CPN-u: zaproponujemy obniżenie cen paliw na ostatnie dwa tygodnie wakacji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Ostatni tydzień lipca to piąty z kolei tydzień wzrostu cen benzyny i diesla na krajowych stacjach, choć tempo wzrostu cen hamuje. Średni poziom cen diesla w kraju ponownie przekroczył poziom 8 zł/l, chociaż marże detaliczne stacji paliw w utrzymują się na bardzo niskich poziomach - wskazali analitycy.

"Diesel jest najdroższy od końca marca, czyli okresu przed wprowadzeniem pakietu CPN 'Ceny Paliwa Niżej'. Średnia krajowa cena benzyny Pb95 ustanowiła nowy tegoroczny rekord na poziomie 7,51 zł/l. Benzyna Pb95 jest najdroższa od czerwca 2022 roku, kiedy padł historyczny rekord na poziomie 7,97 zł/l" - przekazali.

Według prognozy przygotowanej przez Reflex ceny paliw w przyszłym tygodniu wyniosą:

Pb95 - 7,55 zł/l (wzrost o 4 grosze);

Pb98 - 8,35 zł/l (wzrost o 5 groszy);

ON - 8,19 zł/l (wzrost o 16 groszy);

LPG - 3,11 zł/l (bez zmian).

"Wzrost cen paliw w kraju to oczywiście efekt obserwowanych od początku lipca systematycznych wzrostów cen ropy naftowych i produktów naftowych, w szczególności diesla. Od początku lipca cena ropy Brent na giełdzie ICE wzrosła blisko 20 USD/bbl (około 26 proc.), a diesla na europejskim rynku ARA 45 dol/bbl (36 proc.)" - zaznaczyli analitycy.

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Stabilizacja cen benzyny

Z kolei analitycy e-petrol.pl zwrócili uwagę, że w przyszłym tygodniu wyhamują podwyżki cen benzyny.

"Nasza prognoza dla detalicznego rynku paliw na początek sierpnia odzwierciedla tendencje widoczne w hurcie. Spodziewamy się wyhamowania podwyżek dla benzyn i dalszego wzrostu kosztów tankowania diesla". Przewidywane przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw to: 7,34-7,48 zł/l dla benzyny E10, 8,09-8,27 zł/l dla oleju napędowego, a dla autogazu 3,01-3,10 zł/l” - wskazali analitycy.

Zgodnie z danymi zebranymi przez e-petrol.pl, w mijającym tygodniu benzyna 95 podrożała o 15 groszy i kosztuje średnio 7,44 zł/l, a olej napędowy o 35 groszy do 7,99 zł/l. Potaniał jedynie autogaz i po obniżce o 4 grosze kosztuje 3,05 zł.

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Natomiast w rafineriach w mijającym tygodniu nastąpił nieznaczny spadek cen 95-oktanowej benzyny, przy wzroście cen oleju napędowego. Aktualnie benzyna 95 jest przez producentów wyceniana średnio na 5 787,60 zł/metr sześc. i jest o 15,60 zł tańsza niż tydzień wcześniej. W tym samym czasie olej napędowy podrożał w hurcie o 101,20 zł i kosztuje średnio 6 667,20 zł/metr sześc.

"Te zmiany pogłębiają dysproporcję cenową pomiędzy paliwami i na koniec lipca benzyna E10 jest o 879,60 zł tańsza niż olej napędowy, a na koniec czerwca dystans pomiędzy nimi wynosił jedynie 193 zł" - dodali eksperci.

Co z programem CPN?

W środę premier Donald Tusk poinformował, że powrót do górnego limitu cen paliw będzie możliwy pod koniec sierpnia.

- Przynajmniej na ten krytyczny moment, kiedy Polacy używają samochodów więcej i częściej, czyli pod koniec wakacji, chcielibyśmy też wprowadzić podobny mechanizm, (...) włącznie z regulacją, czyli ustaleniem górnego limitu cen paliw - powiedział Tusk.

Premier zapowiedział możliwość ponownej regulacji cen paliw w poniedziałek, bez podawania szczegółów. Przedstawiciele ministerstwa energii poinformowali później, że w grę wchodzi ponownie obniżka VAT na paliwa.

Tusk wskazał, że źródłem podwyżek cen paliw są "niepokoje i wojna na Bliskim Wschodzie, (…) brak stabilizacji geopolitycznej".