Moto W tych regionach kierowcy tankują najtaniej. Nowe dane o cenach paliw Oprac. Paulina Karpińska |

Ceny paliw po zniesieniu programu CPN Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Mimo drożejących w hurcie benzyny i diesla, tankowanie ich kosztuje mniej niż tydzień temu" - ocenili analitycy portalu e-petrol.pl

Jak dodali, nie jest natomiast zaskoczeniem obniżka cen autogazu, "który ostatnio taniał w dostawach do stacji".

Województwa z najtańszym i najdroższym paliwem, olejem napędowym i gazem

Największy spadek dotyczy średniej ogólnopolskiej ceny oleju napędowego, która spadła o 5 gr/l i wynosi 6,93 zł/l. Cena benzyny 95 spadła o 1 gr/l do 6,78 zł, a cena LPG o 9 gr/l do 3,20 zł/l.

"Na koniec pierwszej dekady lipca e-petrol.pl zarejestrował najbardziej atrakcyjne ceny popularnej '95 w województwie łódzkim, śląskim i warmińsko-mazurskim, gdzie jej litr jest oferowany w sprzedaży detalicznej po 6,72 zł. W ostatnim z regionów z ceną 2,99 zł/l jest też najtańszy autogaz. Za olej napędowy najmniej płaci się w województwie świętokrzyskim - 6,86 zł/l" - podano.

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Najdroższa benzyna i olej napędowy są natomiast w województwie dolnośląskim, gdzie kosztują odpowiednio 6,79 zł/l i 6,94 zł/l. Tyle samo za diesel płaci się na Kujawach i Pomorzu. LPG jest natomiast najdroższe w województwie pomorskim oraz zachodniopomorskim, gdzie litr autogazu kosztuje średnio na 3,37 zł - wskazano także