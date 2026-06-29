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Ceny na stacjach w poniedziałek. Ile zapłacimy za tankowanie?

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tankowanie benzyna stacja paliwo
Urszula Cieślak z biura Reflex o sytuacji na rynku paliw
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki na stacjach benzynowych obowiązują nowe ceny maksymalne paliw. W poniedziałek, 29 czerwca, benzyna oraz olej napędowy będą droższe niż w piątek.

Od soboty (27 czerwca) do poniedziałku (29 czerwca) wszystkie podmioty sprzedające paliwa zobowiązane są do stosowania cen nieprzekraczających ustalonej ceny maksymalnej na poziomie:

  • Pb95 - 6,02 za litr;
  • Pb98 - 6,70 zł za litr;
  • ON - 6,17 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw są ustalane według określonej formuły - obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Zmiany w cenach paliw

W piątek cena litra benzyny 95 nie przekraczała 5,95 zł, benzyny 98 - 6,65 zł, a oleju napędowego - 6,12 zł.

W pierwszym dniu obowiązywania systemu, czyli 31 marca, ceny paliw wynosiły: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Obniżona stawka VAT na benzynę, olej napędowy oraz biokomponenty została utrzymana do końca czerwca. Jednocześnie Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o wstrzymaniu dalszego obniżania akcyzy na wybrane paliwa.

Maksymalne ceny paliw

Resort energii codziennie (z wyjątkiem weekendów i świąt) publikuje w Monitorze Polskim obwieszczenie z aktualnymi maksymalnymi cenami paliw. Nowe stawki zaczynają obowiązywać następnego dnia od ogłoszenia. Jeśli publikacja przypada przed dniami wolnymi - ceny utrzymują ważność do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż paliwa po cenie wyższej niż dopuszczalna grozi karą finansową do 1 mln zł. Kontrole przestrzegania przepisów prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
Paliwostacja paliwsprzedaż paliwCeny paliw
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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