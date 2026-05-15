Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Ceny paliw w poniedziałek. Ile zapłacimy na stacjach?

|
temat paliwa
Miłosz Motyka o przedłużeniu programu "Ceny Paliwa Niżej": ze strony resortu energii ta rekomendacja jest
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki od soboty, 16 maja, do poniedziałku, 18 maja, za benzynę i olej napędowy zapłacimy mniej niż w piątek.

Jak wynika z piątkowego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa od soboty, 16 maja, do poniedziałku, 18 maja, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 6,37 zł za litr;
  • Pb98 - 6,93 zł za litr;
  • ON - 6,82 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw wyliczane są na podstawie określonej formuły, która obejmuje: średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Zmiany w cenach paliw

W piątek maksymalna cena litra benzyny 95 wynosiła 6,39 zł, benzyny 98 - 6,98 zł, a oleju napędowego - 6,85 zł.

Pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, 31 marca, ceny kształtowały się na poziomie: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek, 18 maja.

Gwałtowny wzrost cen, odwołane połączenia. Czy polecimy na wakacje?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gwałtowny wzrost cen, odwołane połączenia. Czy polecimy na wakacje?

Łukasz Figielski

Nowe przepisy o cenach paliw

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami Ministerstwo Energii publikuje codziennie - z wyłączeniem weekendów oraz dni ustawowo wolnych od pracy - obwieszczenie określające maksymalne ceny paliw. Ustalony w ten sposób poziom cen obowiązuje od dnia następującego po dniu ogłoszenia obwieszczenia w Monitorze Polskim.

W przypadku ogłoszenia stawek przed dniami wolnymi od pracy lub świętami ustalone ceny obowiązują do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż paliw po cenach wyższych niż maksymalne zagrożona jest karą do 1 mln zł. Kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

OGLĄDAJ: Agnieszka Ścigaj w "Rozmowie Piaseckiego"
konrad piasecki

Agnieszka Ścigaj w "Rozmowie Piaseckiego"

konrad piasecki
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
30 min
pc
Miną lata zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu?
TVN24
41 min
pc
"Ogromny problem społeczny, którego nikt nie chce zauważyć", a pacjentów przybywa
TVN24
27 min
cherson przedlacki reportaż
"Chersoń. Życie na celowniku", Wiesz, że przeżyli, bo oglądasz ten reportaż
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Paliwosprzedaż paliwCeny paliwStacje paliwMiłosz Motyka
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Włodzimierz Czarzasty i Kamil Wnuk
Do posła podchodzi marszałek. "Ty masz jakieś problemy ze mną?"
W KULUARACH
shutterstock_2486131245
Prawo o najmie turystycznym wchodzi w życie. Polska nie jest gotowa
Turystyka
Imigrant kontra państwo. "Żąda pieniędzy" albo "pozywa". Co to za historia
FAŁSZ"Ma dużo dzieci", "chce więcej pieniędzy". A wielu w to wierzy
Zuzanna Karczewska
Sokoły
Sokoły zaciekle broniły swoich piskląt. Nagranie
METEO
Zbigniew Ziobro
Ziobro w USA. "Ośmiesza nie tylko siebie"
KAWA NA ŁAWĘ
Lodowiec Thwaitesa
Lód Antarktydy topi się szybciej, niż sądzono. Naukowcy odkryli, dlaczego
METEO
13-latek prawdopodobnie utonął
Tragedia nad jeziorem, nie żyje 13-latek. Nowe informacje
TVN24
Ukraina. Rosja przeprowadziła atak na miasto Dniepr
Zmasowany atak na Ukrainę
TVN24
ropa
Znikają rekordowo szybko. Grozi nam poziom krytyczny
Ze świata
Kolizja EA-18G
Katastrofa na pokazie lotniczym
TVN24
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni
METEO
12 1245 kaczynski-0002
Historia odwołanej konferencji Kaczyńskiego. "Niecodzienna sytuacja"
W KULUARACH
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Strach minął, sprzedaż ruszyła. "Jesteśmy najszybciej rozwijającym się rynkiem"
Turystyka
Donald Trump
Trump: niech lepiej się ruszą, bo nic z nich nie zostanie
TVN24
Zwycięska koncepcja na zagospodarowanie dawnej mleczarni w Piasecznie
W PRL produkowano tam sery i masło. Nowe życie zrujnowanej mleczarni
WARSZAWA
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości
Policja zmieniła status zatrzymanego w sprawie fałszywych alarmów
WARSZAWA
Żołnierze USA w Polsce
Kongresmen o "obrzydliwej" decyzji. W Polsce to kolejny zapalnik konfliktu
FAKTY
Piorun
Gdzie jest burza? Grzmi w kolejnym województwie
METEO
Syreny alarmowe Warszawa
Mieszkańcy pięciu dzielnic usłyszą syreny alarmowe
WARSZAWA
Burza, wyładowania, piorun, dzień,
Uwaga na burze. Alarmy w kilku województwach
METEO
Marcin Matczak
Matczak: jako naród nie możemy tego akceptować
TVN24
Więzienie Guantanamo
Guantanamo na celowniku. Obawy w USA
TVN24
pap_20250925_1I6
Dane z polskiej gospodarki i wyniki najdroższej firmy świata. Taki będzie tydzień na rynkach
Rynki
Niebezpieczna sytuacja na przejściu dla pieszych
Niebezpieczna sytuacja na przejściu. "Niewiele brakowało". Nagranie
WARSZAWA
Skutki kolizji pociągu i autobusu w Bangkoku
Zarzuty dla maszynisty po tragicznej kolizji
TVN24
imageTitle
Oszołomiony Lewandowski. Zapomniał o jednym
EUROSPORT
Oslo, Norwegia
Chińczyk aresztowany pod zarzutem szpiegostwa
TVN24
imageTitle
Tak żegna się największych. "Zawsze będę miał Barcelonę w sercu"
EUROSPORT
imageTitle
Piękne obrazki. Żona i córki razem z "Lewym" 
EUROSPORT
Robert Lewandowski kapitanem w meczu z Betisem
Lewandowski zmienia klub, Polka ranna we Włoszech, tragiczna śmierć 13-latka
TO WARTO WIEDZIEĆ

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica