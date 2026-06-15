Moto Ceny paliw w poniedziałek. Ile zapłacimy na stacjach Oprac. Paulina Karpińska |

Donald Tusk komentuje przedłużenie programu "Ceny Paliwa Niżej" Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Wszystkie podmioty sprzedające paliwa w weekend 13-14 czerwca oraz w poniedziałek, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż:

Pb95 - 6,04 za litr;

Pb98 - 6,58 zł za litr;

ON - 6,40 zł za litr.

Maksymalne ceny paliw wyliczane są na podstawie średnich cen hurtowych w kraju, powiększonych o akcyzę, opłatę paliwową, marżę detaliczną w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Ceny paliw na stacjach w Polsce

W piątek, 12 czerwca, maksymalna cena litra benzyny 95 wynosiła 5,98 zł, benzyny 98 - 6,55 zł, a oleju napędowego - 6,37 zł.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

W piątek w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie, które wydłuża obowiązywanie obniżonej stawki VAT na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty do końca czerwca.

Tym samym, od 15 do 30 czerwca – poza obniżką stawki VAT z 23 do 8 proc. – będą obowiązywać ceny maksymalne na stacjach, które są codziennie wyznaczane przez ministra energii. Zgodnie z ustawą, ceny maksymalne obowiązują tak długo, jak obowiązuje obniżka stawek VAT.

Maksymalne ceny paliw

Resort energii codziennie (z wyjątkiem weekendów i świąt) publikuje w Monitorze Polskim obwieszczenie z aktualnymi maksymalnymi cenami paliw. Nowe stawki zaczynają obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu. Jeśli publikacja przypada przed dniami wolnymi, ceny utrzymują ważność do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż paliwa po cenie wyższej niż dopuszczalna grozi karą finansową do 1 mln zł. Kontrole przestrzegania przepisów prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

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