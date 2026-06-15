Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Ceny paliw w poniedziałek. Ile zapłacimy na stacjach

|
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Donald Tusk komentuje przedłużenie programu "Ceny Paliwa Niżej"
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki w poniedziałek 15 czerwca obowiązują te same stawki co w sobotę i niedzielę. Za benzynę i olej napędowy zapłacimy za to więcej niż w piątek.

Wszystkie podmioty sprzedające paliwa w weekend 13-14 czerwca oraz w poniedziałek, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż:

  • Pb95 - 6,04 za litr;
  • Pb98 - 6,58 zł za litr;
  • ON - 6,40 zł za litr.

Maksymalne ceny paliw wyliczane są na podstawie średnich cen hurtowych w kraju, powiększonych o akcyzę, opłatę paliwową, marżę detaliczną w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Zapasów drastycznie ubywa. "Bijemy na alarm"
Dowiedz się więcej:

Zapasów drastycznie ubywa. "Bijemy na alarm"

Ze świata

Ceny paliw na stacjach w Polsce

W piątek, 12 czerwca, maksymalna cena litra benzyny 95 wynosiła 5,98 zł, benzyny 98 - 6,55 zł, a oleju napędowego - 6,37 zł.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

W piątek w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie, które wydłuża obowiązywanie obniżonej stawki VAT na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty do końca czerwca.

Tym samym, od 15 do 30 czerwca – poza obniżką stawki VAT z 23 do 8 proc. – będą obowiązywać ceny maksymalne na stacjach, które są codziennie wyznaczane przez ministra energii. Zgodnie z ustawą, ceny maksymalne obowiązują tak długo, jak obowiązuje obniżka stawek VAT.

Jest porozumienie USA-Iran. Trump: niech popłynie ropa
Dowiedz się więcej:

Jest porozumienie USA-Iran. Trump: niech popłynie ropa

TVN24

Maksymalne ceny paliw

Resort energii codziennie (z wyjątkiem weekendów i świąt) publikuje w Monitorze Polskim obwieszczenie z aktualnymi maksymalnymi cenami paliw. Nowe stawki zaczynają obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu. Jeśli publikacja przypada przed dniami wolnymi, ceny utrzymują ważność do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż paliwa po cenie wyższej niż dopuszczalna grozi karą finansową do 1 mln zł. Kontrole przestrzegania przepisów prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
39 min
Szpital
Ten nowotwór pozostaje wyzwaniem dla medycyny. Być może już niedługo
Joanna Kryńska
17 min
pc
Ryszard Petru
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Ceny paliwpaliwa
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Tankowanie na stacji paliw
Ropa wyraźnie w dół. Petru: możliwy powrót cen paliw do okresu sprzed CPN
Pieniądze
Ropa wyciekła podczas przeładunku z platformy na tankowiec
Optymizm na rynkach po ogłoszeniu porozumienia USA-Iran
Rynki
czarnek na konwencji pis
"Plan Czarnka" dla Polski. Deklaracje Prawa i Sprawiedliwości
Z kraju
Mark Zuckerberg
Zuckerberg przyznaje: popełniliśmy błędy
Tech
Restauracja
Lokal z gwiazdką. "Jak mogłaś wydać tyle pieniędzy na kolację"
Łukasz Figielski
dzieci telefony shutterstock_2573783959_1
Czy zakaz serwisów społecznościowych dla dzieci ma sens? "To nie działa"
Tech
złotówka shutterstock_1189131880
Jak długo Polacy przetrwaliby bez dochodu? Wyniki badania zaskakują
Z kraju
Astro Teller
Brakuje kobiet w technologii. Amerykański przedsiębiorca apeluje
Tech
Donald Trump
Trump ogranicza dostęp do sztucznej inteligencji. Jest decyzja
Tech
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Nowy milioner w kraju. Padła szóstka w Lotto
Pieniądze
paliwo stacja benzynowa shutterstock_2755419285
Tyle zapłacimy za tankowanie w niedzielę
Moto
ropa paliwa
Zapasów drastycznie ubywa. "Bijemy na alarm"
Ze świata
Władimir Putin
Poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. "Systemowe działanie Rosji"
Łukasz Figielski
American Airlines Airbus A321 Dallas Fort Worth lotnisko - Markus Mainka AdobeStock_626810222_Editorial_Use_Only
Lotniska opanowane przez gangi. Mimo to American Airlines przywraca połączenia
Turystyka
fabryka spawanie spawacz robotnik shutterstock_2434462411
Tak spawacz stał się milionerem. "Nie miałem pojęcia, że to urośnie do takich rozmiarów"
Ze świata
Donald Tusk na konferencji w Łomży
"Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie". Rząd szykuje ważną zmianę
Z kraju
Plaża w Porto Santo, Portugalia
Miliony euro na odbudowę plaż. Rząd wprowadza plan napraw
Turystyka
Donald Tusk
Zapowiedź premiera. "Osobiście tego dopilnuję"
Z kraju
Donald Tusk
Tusk: przywracamy połączenia w bardzo wielu miejscowościach
Z kraju
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
Bilion dolarów Muska. To mógłby kupić
Ze świata
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Wyłączona część usług. Banki ostrzegają przed utrudnieniami
Z kraju
paliwo benzyna stacja paliw benzynowa shutterstock_2760215327
Droższy weekend. Tyle zapłacimy za paliwa w sobotę
Moto
shutterstock_2117281391
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
Zełenski w Londynie
"Historyczny dzień". Dwa kraje bliżej akcesji do Unii Europejskiej
Ze świata
lotnisko samolot podroz shutterstock_2107232744
Ważne zmiany dla pasażerów linii lotniczych
Turystyka
Zondacrypto
Media: Zondacrypto miała wpływ na treść ustawy o kryptoaktywach. Ministerstwo odpowiada
Z kraju
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
Musk został bilionerem. "Czarny dzień dla demokracji"
Ze świata
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
Sukces SpaceX na giełdzie. Akcje w górę o 20 procent
Tech
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Niższy VAT na paliwa utrzymany. Co z akcyzą?
Z kraju
meta media społecznościowe
Duża awaria aplikacji Meta. Nie działał Facebook, Instagram i Messenger
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica