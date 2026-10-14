Moto Gdzie najtaniej zatankować? Duże różnice między województwami Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Urszula Cieślak o sytuacji na rynku paliw Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Analitycy e-petrol.pl zwrócili uwagę, że pomimo obowiązywania pakietu CPN kierowcy płacą za tankowanie więcej niż tydzień temu.

"Wzrost cen ropy na światowych rynkach spowodował, że ceny paliw na stacjach, dostosowywane do maksymalnych, ustalanych przez ministra energii, wyraźnie poszły w górę" - dodali.

Ceny maksymalne paliw

Eksperci przypomnieli, że w środę, zgodnie z treścią obwieszczenia Ministra Energii, ceny maksymalne wynoszą:

Pb95 - 7,11 za litr;

Pb98 - 8,01 zł za litr;

ON - 7,98 zł za litr.

W czwartek natomiast cena 95 nie powinna na żadnej stacji przekroczyć 7,01 zł/l, 98 - 7,83 zł/l zaś diesla 8,05 zł/l.

Zdaniem analityków w ciągu ostatniego tygodnia średnia ogólnopolska cena 95-oktanowej benzyny E10 wzrosła o 18 groszy do poziomu 6,97 zł/l. Olej napędowy podrożał o 20 groszy i jego litr kosztuje dziś przeciętnie 7,98 zł. LPG w porównaniu do wyników ostatniego notowania jest droższe o 14 groszy i kosztuje 3,39 zł/l.

Ceny paliw w Polsce - różnice między województwami

Aktualnie benzyna 95 z ceną 7,06 jest najdroższa na Podlasiu i w województwie świętokrzyskim. Najwyższa średnia cena diesla to 7,99 zł/l i obowiązuje ona w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim oraz śląskim. W województwie świętokrzyskim z ceną 3,53 zł/l najdroższy jest autogaz.

Jak podali analitycy, benzyna 95 jest najtańsza w Wielkopolsce, gdzie za jej litr płaci się 6,92 zł. Diesel z ceną 7,95 zł/l kosztuje najmniej na Podlasiu, a LPG kosztuje po 3,33 zł/l na Górnym Śląsku oraz na Kujawach i Pomorzu.