Ceny paliw. Co nas czeka na początku nowego roku?

Od 1 stycznia wzrośnie opłata paliwowa

Sytuacja na rynku ropy naftowej sprzyja temu, co obserwujemy na rynku paliw od połowy listopada, a mianowicie sukcesywnym spadkom cen ma stacjach - ocenia biuro maklerskie Reflex. Jak wskazuje, w ciągu tygodnia ropa Brent potaniała o ok. 1 dol. Średnioroczna cena spot ropy Brent w 2023 r. wyniesie około 82,80 dol. za baryłkę wobec 101,56 dol. w roku 2022. Według danych Reflexu, w ciągu tygodnia średnie ceny benzyny 95 w kraju spadły o 4 grosze do 6,29 zł za litr, diesel potaniał o 3 grosze do 6,46 zł za litr, a autogaz o 2 grosze do 2,93 zł za litr. Reflex przypomina też, że od 1 stycznia, zgodnie z zapisami ustawowymi, wzrośnie - o 13,2 proc. opłata paliwowa. W zależności od rodzaju paliwa będzie to oznaczało wzrost obciążeń podatkowych od 2 do 5 groszy na litrze. "Może to wpłynąć na wyhamowanie spadków cen, choć jednocześnie nie przerodzi się w podwyżki" - oceniają analitycy Reflexu.