Logo TVN24
Biznes
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Widmo 8 zł za paliwo coraz bardziej realne

|
paliwo benzyna stacja paliw benzynowa shutterstock_2760215327
Majtkowski o kruchym rozejmie między USA a Iranem i wpływie na ceny ropy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Jeśli ceny ropy na światowych rynkach utrzymają się powyżej 90 dolarów za baryłkę przez dłuższy czas, kierowcy mogą zapłacić nawet 8 zł za litr zarówno diesla, jak i benzyny 95 - ocenił w programie "Wstajesz i wiesz" analityk eToro Paweł Majtkowski. Z kolei Piotr Zywer z biura Reflex ostrzegł, że ceny benzyny mogą wkrótce osiągnąć najwyższy poziom w tym roku.

Majtkowski zwrócił uwagę, że w trakcie niedzielnego finału mistrzostw świata w piłce nożnej baryłka ropy Brent podrożała aż o 4 dolary. - My oglądaliśmy mecz, a ktoś inny zarabiał pieniądze - stwierdził.

- Zdecydowanie ta eskalacja, którą ostatnio obserwujemy na Bliskim Wschodzie, jest najmocniejsza co najmniej od kilku tygodni. No i już widzimy to na stacjach benzynowych w Polsce i pewnie będziemy widzieć w najbliższych dniach poprzez jeszcze wyższe ceny - wyjaśnił.

Pytany o to, co mogłoby obecnie uspokoić inwestorów na rynku ropy, podkreślił, że jednym z kluczowych elementów tej układanki pozostaje Donald Trump.

- Tak, cały czas mamy taką sytuację, w której z jednej strony rozejm między Stanami Zjednoczonymi a Iranem działa i nie działa, bo obie strony mówią, że tego rozejmu już właściwie nie ma. Ale gdzieś tam cały czas te rozmowy się toczą, więc do końca nie wiemy, na ile to jest strategia negocjacyjna, a na ile już twarda walka między obiema stronami - mówił.

Konflikt może się zaostrzyć

Zaznaczył, że wciąż istnieje ryzyko dalszego pogorszenia sytuacji. - Cały czas ta eskalacja jest możliwa - może być jeszcze gorzej. Mogą być ataki jeszcze mocniejsze na infrastrukturę związaną z ropą w Zatoce Perskiej, bo w tym momencie głównie dotyczy to tankowców, które przepływają. Mówimy o blokadzie cieśniny Ormuz - ona następuje, ale niektóre statki wciąż przechodzą - dodał.

Według Majtkowskiego potencjalnym punktem zapalnym może stać się również Morze Czerwone. Przypomniał, że Iran zapowiedział chęć współpracy z rebeliantami Huti z Jemenu, którzy mogliby atakować statki przepływające przez ten akwen. - To alternatywna droga - Arabia Saudyjska dużo ropy eksportuje właśnie przez Morze Czerwone, omijając cieśninę Ormuz. To więc kolejne potencjalne miejsce eskalacji - stwierdził.

Ekspert zauważył też, że Iran coraz skuteczniej wykorzystuje swoje strategiczne położenie do wywierania presji na światowy rynek.

- Rynek widzi, że Iran nauczył się wykorzystywać i cieśninę Ormuz, i swoją pozycję do ciągłych ataków i twardych negocjacji z Ameryką. Iran będzie wykorzystywał tę kartę dalej. Teraz widzimy, że chciałby doświadczenie z Zatoki Perskiej przenieść także na inne akweny - Morze Czerwone, przejście przez kanał Sueski - i w jeszcze szerszym zakresie wpływać nie tylko na rynek ropy, ale i na światowy handel - przekazał.

Klatka kluczowa-571466
Bartłomiej Ślak: cieśnina Ormuz jest pusta, wolna od statków

Co z cenami paliw w Polsce?

Odnosząc się do sytuacji w Polsce, Majtkowski przypomniał, że obecnie nie obowiązuje już program CPN, który wcześniej stabilizował ceny paliw. - My nie mamy programu CPN, więc każdą tę eskalację teraz dużo bardziej odczuwamy. Przez trzy miesiące mieliśmy stałe ceny paliw - na której stacji byśmy nie byli, cena była praktycznie taka sama. Nie musieliśmy przejmować się tym, co mówi Donald Trump czy co robi Iran. Teraz to się zmieniło - mówił.

Dodał, że jeśli ceny ropy utrzymają się na poziomie powyżej 90 dolarów przez kilka lub kilkanaście dni, kierowcy mogą zobaczyć na dystrybutorach nawet 8 zł za litr. - Jeśli notowania ropy utrzymają się powyżej 90 dolarów przez kilka czy kilkanaście dni, to może być nawet nie tylko 8 zł za diesla, ale i 8 zł za benzynę 95 - wyjaśnił.

Prognozy wzrostu cen potwierdził na antenie TVN24 również Rafał Zywert z biura Reflex. - Nieunikniony jest powrót cen diesla w okolice 8 złotych za litr i może to nastąpić już w tym tygodniu. Średni poziom cen oleju napędowego w kraju na koniec tygodnia może kształtować się na poziomie około 7,98 złotych za litr. To oznacza, że na niektórych stacjach cena przekroczy 8 złotych - poinformował.

Zywert zaznaczył, że sytuacja w przypadku benzyny jest nieco korzystniejsza. - Co prawda benzyna 98-oktanowa kosztuje już powyżej 8 złotych, ale benzyna 95-oktanowa pozostaje zauważalnie tańsza - zarówno od 98, jak i od diesla - wyjaśnił.

Klatka kluczowa-571388
Ceny diesla wrócą do 8 złotych za litr. Rafał Zywert z biura Reflex o cenach paliw w Polsce

Dodał, że średnia cena benzyny 95 może powrócić do poziomu 7,37–7,40 złotych za litr. - Z drugiej strony będzie to jednak najwyższy poziom cen benzyny w tym roku - podkreślił.

Możliwy powrót programu CPN

W ocenie Majtkowskiego taki poziom cen mógłby zmusić rząd do ponownego uruchomienia programu CPN. - Myślę, że poziom 8 zł to granica, przy której rząd będzie musiał rozważyć wprowadzenie drugiego programu CPN. Po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie pierwszy program pojawił się po miesiącu, więc to mniej więcej ta kwota i ten czas. Program CPN zakończył się z końcem czerwca, więc jeśli koniec lipca zastanie nas z takimi cenami, to politycy wrócą do rozmów o ich obniżeniu, mimo że to sporo kosztuje – przekazał.

Majtkowski zaznaczył, że wahania cen w najbliższym czasie mogą być znaczące. - Tak, to perspektywa, którą mamy teraz przed sobą. Wahania są i mogą być duże. W ciągu najbliższych dni wyjaśni się, czy idziemy w kierunku dalszej eskalacji, czy jednak mamy krok w tył - Iranu i Stanów Zjednoczonych - i wracamy do stołu negocjacji - podsumował.

Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
shutterstock_1103801354
Zlokalizowano prawdziwy męski punkt G. To delta rozkoszy
Agata Daniluk
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Ceny paliwKonflikt na Bliskim Wschodzie
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Ryanair
Pasażer został wessany przez okno. Ryanair tłumaczy awarię
Ze świata
Paczka aliexpress
UE walczy z podróbkami. Rekordowa kara dla chińskiej platformy
Handel
Andy Burnham
Nowy premier Wielkiej Brytanii wprowadzi rewolucję? Oto "manchesteryzm"
Ze świata
shutterstock_388256992
Zyski topnieją, koszty rosną. Trudna sytuacja linii lotniczych
Turystyka
infrastruktura magazynowania LNG, Energetyka. Stalowy zawór rurociągowy reguluje przepływ skroplonego gazu ziemnego w terminalu LNG za pomocą kriogenicznych zbiorników zasobnikowych i platform przemysłowych
Kolejna bariera przekroczona. Tak drożeje gaz ziemny
Ze świata
Fabryka, produkty mleczne, linia produkcyjna, mleko
Produkcja w Polsce ostro w górę
Z kraju
ludzie ulica krakow stare miasto polska shutterstock_289616486
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy
Dla pracownika
Uroczystości pogrzebowe ajatollaha Alego Chameneiego
Szpieg w sercu Iranu. Szef dyplomacji komentuje śmierć Chameneiego
Ze świata
ai shutterstock_2413953973_1
W Polsce powstają średnio 34 takie firmy dziennie
Tech
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Zmiana w cenach ropy. Rynki gwałtownie reagują na wieści z Iranu
Ze świata
Norwegia, pożar osiedla w Drammen
"Widok jest wstrząsający"
Ze świata
2026-07-16T022848Z_1_LWD836516072026RP1_RTRWNEV_C_8365-IRAN-CRISIS-USA-CENTCOM-0015
Nowa fala ataków. "Zostało im bardzo niewiele"
Ze świata
Osiedle Koło na Woli. Bloki przy ulicy Górczewskiej
Duża niespodzianka na rynku mieszkań
Nieruchomości
moskwa rosja shutterstock_2532910897_1
Tak Rosjanie unikają coraz wyższych podatków. "To bardzo niepokojący moment"
Ze świata
Praca w upale, Włochy
Upały obniżają efektywność. Eksperci wyliczyli, ile tracimy na wydajności
Dla firm
Telefon komórkowy (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria popularnych serwisów społecznościowych opanowana
Tech
Atak na magazyn ropy w Kraju Stawropolskim
Płoną magazyny ropy naftowej w Rosji
Ze świata
GettyImages-2286103092
Protesty przeciw AI w USA. Demonstracje odbyły się w ponad 140 miejscach
Ze świata
nowy jork usa - travelwild shutterstock_1082557790
Życie w Wielkim Jabłku coraz mocniej dociska najbiedniejszych
Ze świata
Ad-Dirijja Arabia Saudyjska
Nowa Petra i nowy Dubaj? Turystyka rośnie, niepewność też
Alicja Skiba, Katarzyna Korzeniowska
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Pula do wygrania w Lotto coraz wyższa
Z kraju
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Rzecznik MSZ: potraktujcie nasze ostrzeżenia z najwyższą powagą
Turystyka
kamera monitoring bezpieczenstwo shutterstock_2705767725
Pierwsza taka grzywna związana z prywatnym monitoringiem
Z kraju
nahran omar irak ropa shutterstock_1834511146
Nowa trasa dla ropy. "Ormuz stanie się kwestią drugorzędną"
Ze świata
Konkret_nie ruszać Automat kaucyjny do zwrotu butelek
Coraz więcej skarg na zwrot butelek i puszek
Z kraju
Włodzimierz Magiera
Odszedł jeden z założycieli warszawskiej giełdy
Rynki
shutterstock_2117281391
260 milionów do zgarnięcia
Pieniądze
Wall Street, NYSE, giełda, maklerzy, inwestorzy
Najdroższa spółka na świecie. Nowy lider
Tech
Xi Jinping
Xi Jinping: to historyczna szansa
Ze świata
Przerwy techniczne w bankach w weekend
"Ważne przelewy zleć wcześniej". Komunikaty banków
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica