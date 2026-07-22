Moto Paliwa znów drożeją. "Wytrzymałość budżetu ma swoje granice" Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, o możliwym przywróceniu pakietu CPN Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Wzrost cen paliw w czerwcu najmocniej uderzył w kierowców w Europie Środkowo‑Wschodniej oraz w krajach północnych. Liderem podwyżek w ujęciu rocznym została Bułgaria, gdzie paliwa podrożały aż o 26,0 procent. Tuż za nią znalazły się:

Litwa (+23,5 procent),

Rumunia (+23,1 procent),

Finlandia (+22,0 procent),

Luksemburg (+20,7 procent).

Najmniejsze wzrosty odnotowano na Węgrzech (+2,3 procent) i w Polsce (+5,8 procent). W pozostałych państwach Unii ceny rosły w przedziale od 7,9 procent w Hiszpanii do 18,6 procent na Cyprze.

Ceny benzyny i diesla w Europie

Znacznie korzystniej wygląda porównanie miesiąc do miesiąca. W tym ujęciu ceny diesla spadły we wszystkich krajach wspólnoty. Największe obniżki zanotowano w Czechach (-11,3 procent), Polsce (-9,7 procent) i Bułgarii (-9,4 procent). Średnio w całej Unii olej napędowy potaniał o 6,4 procent, a benzyna o 4,2 procent.

Na większości rynków europejskich spadły również ceny benzyny. Wzrosty między majem a czerwcem zarejestrowano jedynie na Cyprze (+0,7 procent) oraz we Włoszech (+0,5 procent). Najmocniejsze spadki wystąpiły w Szwecji (-7,8 procent), Belgii (-7,0 procent) oraz w Polsce (-6,6 procent), gdzie wpływ na to miał obowiązujący wówczas program Ceny Paliwa Niżej. Po jego zniesieniu w lipcu ceny wzrosły średnio o około 1 zł na litrze.

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Co z przywróceniem programu CPN?

Podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami w Sejmie premier Donald Tusk odniósł się do możliwości ponownego uruchomienia programu, który miał stabilizować ceny paliw. Szef rządu zaznaczył, że budżet państwa nie może w nieskończoność finansować dopłat.

- Z budżetu państwa nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy. I tak długo utrzymaliśmy najniższe ceny paliw w Europie, ale wytrzymałość budżetu ma swoje granice - zaznaczył premier.

Tusk przypomniał, że program CPN od początku miał charakter tymczasowy i jego obowiązywanie już raz zostało przedłużone. Dalsze decyzje będą zależały od sytuacji geopolitycznej - w tym wydarzeń na Bliskim Wschodzie oraz polityki Stanów Zjednoczonych.

Wcześniej minister energii Miłosz Motyka informował, że trwają analizy dotyczące ewentualnego przywrócenia pakietu obniżek.

- Analizujemy sytuację i jesteśmy w kontakcie z ministrem finansów. Będziemy podejmować decyzje tak, by chronić zarówno budżety polskich rodzin, jak i finanse państwa - zapowiadał Motyka.

Dodał, że wcześniejszy pakiet CPN okazał się skutecznym narzędziem osłonowym, a rząd dysponuje dodatkowymi instrumentami, które może uruchomić w razie potrzeby.

Powrót CPN-u "w ostateczności"

Członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki przypomniał we wtorkowej rozmowie na antenie TVN24 BiS, że poprzednie wprowadzenie programu kosztowało budżet około pięciu miliardów złotych. - To nie jest tani instrument - podkreślił.

- Jeżeli ktoś chciałby rozważać ponowne jego wprowadzenie, to oczywiście trzeba zważyć na te uwarunkowania budżetowe. One nie są łatwe. Wiemy, że finanse publiczne nie są w stanie, który można by uznać za stabilny i dobry. W związku z tym ja bym raczej w ostateczności powracał do dyskusji o CPN-ie - wyjaśnił.

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Dodał, że sytuacja na rynkach surowcowych pozostaje nieprzewidywalna. Mimo eskalacji konfliktów ceny ropy w ostatnim czasie lekko spadły, co pokazuje, jak trudno prognozować dalsze zmiany. - Na razie za wcześnie mówić o konieczności przywracania CPN-u - podsumował.