Logo TVN24
Biznes
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Paliwa znów drożeją. "Wytrzymałość budżetu ma swoje granice"

|
stacja tankowanie paliwo
Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, o możliwym przywróceniu pakietu CPN
Źródło wideo: TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Ceny paliw w krajach Unii Europejskiej w czerwcu były wyższe niż rok wcześniej, choć niższe niż w maju - wynika z danych Eurostatu. W Polsce sytuacja pogorszyła się w lipcu po wygaśnięciu programu Ceny Paliwa Niżej. Premier Donald Tusk studzi jednak oczekiwania na powrót dopłat, a członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki podkreśla, że taki ruch powinien być ostatecznością.

Wzrost cen paliw w czerwcu najmocniej uderzył w kierowców w Europie Środkowo‑Wschodniej oraz w krajach północnych. Liderem podwyżek w ujęciu rocznym została Bułgaria, gdzie paliwa podrożały aż o 26,0 procent. Tuż za nią znalazły się:

  • Litwa (+23,5 procent),
  • Rumunia (+23,1 procent),
  • Finlandia (+22,0 procent),
  • Luksemburg (+20,7 procent).

Najmniejsze wzrosty odnotowano na Węgrzech (+2,3 procent) i w Polsce (+5,8 procent). W pozostałych państwach Unii ceny rosły w przedziale od 7,9 procent w Hiszpanii do 18,6 procent na Cyprze.

Ceny benzyny i diesla w Europie

Znacznie korzystniej wygląda porównanie miesiąc do miesiąca. W tym ujęciu ceny diesla spadły we wszystkich krajach wspólnoty. Największe obniżki zanotowano w Czechach (-11,3 procent), Polsce (-9,7 procent) i Bułgarii (-9,4 procent). Średnio w całej Unii olej napędowy potaniał o 6,4 procent, a benzyna o 4,2 procent.

Na większości rynków europejskich spadły również ceny benzyny. Wzrosty między majem a czerwcem zarejestrowano jedynie na Cyprze (+0,7 procent) oraz we Włoszech (+0,5 procent). Najmocniejsze spadki wystąpiły w Szwecji (-7,8 procent), Belgii (-7,0 procent) oraz w Polsce (-6,6 procent), gdzie wpływ na to miał obowiązujący wówczas program Ceny Paliwa Niżej. Po jego zniesieniu w lipcu ceny wzrosły średnio o około 1 zł na litrze.

Czytaj też: Tusk: nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy

Co z przywróceniem programu CPN?

Podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami w Sejmie premier Donald Tusk odniósł się do możliwości ponownego uruchomienia programu, który miał stabilizować ceny paliw. Szef rządu zaznaczył, że budżet państwa nie może w nieskończoność finansować dopłat.

- Z budżetu państwa nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy. I tak długo utrzymaliśmy najniższe ceny paliw w Europie, ale wytrzymałość budżetu ma swoje granice - zaznaczył premier.

Tusk przypomniał, że program CPN od początku miał charakter tymczasowy i jego obowiązywanie już raz zostało przedłużone. Dalsze decyzje będą zależały od sytuacji geopolitycznej - w tym wydarzeń na Bliskim Wschodzie oraz polityki Stanów Zjednoczonych.

Wcześniej minister energii Miłosz Motyka informował, że trwają analizy dotyczące ewentualnego przywrócenia pakietu obniżek.

- Analizujemy sytuację i jesteśmy w kontakcie z ministrem finansów. Będziemy podejmować decyzje tak, by chronić zarówno budżety polskich rodzin, jak i finanse państwa - zapowiadał Motyka.

Dodał, że wcześniejszy pakiet CPN okazał się skutecznym narzędziem osłonowym, a rząd dysponuje dodatkowymi instrumentami, które może uruchomić w razie potrzeby.

Powrót CPN-u "w ostateczności"

Członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki przypomniał we wtorkowej rozmowie na antenie TVN24 BiS, że poprzednie wprowadzenie programu kosztowało budżet około pięciu miliardów złotych. - To nie jest tani instrument - podkreślił.

- Jeżeli ktoś chciałby rozważać ponowne jego wprowadzenie, to oczywiście trzeba zważyć na te uwarunkowania budżetowe. One nie są łatwe. Wiemy, że finanse publiczne nie są w stanie, który można by uznać za stabilny i dobry. W związku z tym ja bym raczej w ostateczności powracał do dyskusji o CPN-ie - wyjaśnił.

>>> Widmo 8 zł za paliwo coraz bardziej realne

Dodał, że sytuacja na rynkach surowcowych pozostaje nieprzewidywalna. Mimo eskalacji konfliktów ceny ropy w ostatnim czasie lekko spadły, co pokazuje, jak trudno prognozować dalsze zmiany. - Na razie za wcześnie mówić o konieczności przywracania CPN-u - podsumował.

Źródło: tvn24.pl, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
Tętnicze nadciśnienie płucne objawia się między innymi dusznością i pogorszeniem tolerancji wysiłku
"Zrzucałam to na brak słońca i infekcję". Do szpitala przyjechała już sina
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Tagi:
Ceny paliwtankowanieDonald TuskPaliwo
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Spłata kredytu
Nowe zasady oceny punktowej BIK. Co się zmieniło?
Pieniądze
Antyamerykański billboard w Teheranie
Globalna gospodarka spowalnia. "To po prostu katastrofa"
Ze świata
Tokio, Japonia 13 kwietnia 2026 powitalny automat do ładowania kart suica wewnątrz stacji tokyo
Tak źle nie było od 40 lat. Nagłe odbicie waluty
Pieniądze
samochody parking komis
Sprzedaż aut z dodatkami. UOKiK stawia zarzuty
Moto
seul korea poludniowa - fornStudio shutterstock_2459861287
Mrówki w deserze. Restauratorowi z gwiazdkami Michelin grozi więzienie
Ze świata
Bitcoin dłoń
Kryptowaluty i NFT na usługach ekstremistów. Alarm z Hiszpanii
Tech
Scott Bessent
Chiński przełom w AI wywołał alarm w USA. Możliwe sankcje
Tech
tokio japonia shutterstock_2605852179
"Powinni mieć mniej włosów na nogach". Rekomendacja władz budzi kontrowersje
Ze świata
browar shutterstock_2144587447
Złoty trunek traci na popularności. Polska i Niemcy z największymi spadkami
Handel
Donald Tusk
Tusk ogłasza wielki plan dla kolei. "Ma być najlepsza w Europie"
Z kraju
shutterstock_2470127991
Nowy podatek. Jest zapowiedź wicepremiera
Tech
shutterstock_2558469751
Krytykują politykę cyfrową UE. "Antyamerykański system"
Tech
Protest przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie
Rolnicy wieszczyli katastrofę. Liczby mówią co innego
Handel
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
"Nie wycofujemy się teraz". Rynek ropy reaguje na słowa Trumpa
Rynki
zakupy market koszyk paragon
Nowe dane ze sklepów. Analitycy zaskoczeni
Z kraju
laptop mezczyzna telefon shutterstock_2741201535
Specjalne ostrzeżenie. Wchodzą ważne zmiany
Tech
Donald Trump
Trump ogłasza nową politykę w sprawie leków
Ze świata
lotto S shutterstock_275295956
Rośnie kumulacja w Lotto. 14 milionów do wygrania
Z kraju
eurojackpot shutterstock_1603798027
Bez głównej wygranej w Eurojackpot. Kumulacja rośnie
Z kraju
Andrzej Domański i Donald Tusk
Chcą wyższych płac w administracji. Apel do rządu
Z kraju
emerytka seniorka emerytura shutterstock_2764724267_1
Jaki powinien być wiek emerytalny w Polsce? Eksperci oceniają
Dla seniora
Donald Trump
Kolejne cła w grze. Mogą wywołać wojnę handlową
Ze świata
Ludwik Kotecki
Czy wrócą niższe ceny paliw? Członek RPP zabiera głos
Z kraju
Cieśnina Ormuz to ważny szlak handlowy (zdjęcie ilustracyjne)
Rynek odporny, ale ryzyka rosną. Agencja ostrzega
Rynki
elektrycznosc prad wtyczka shutterstock_2308322399_1
Zniosą VAT na prąd. "Dam ludziom trochę oddechu"
Ze świata
mieszkania budownictwo shutterstock_2590924453_1
Turyści szturmują Polskę. Tam rezerwowano najwięcej noclegów
Nieruchomości
Uroczystość podpisania umowy dot. udziału Polski w budowie konstelacji satelitarnej IRIS2
Europejska odpowiedź na Starlink. Polska podpisała umowę
Z kraju
Pekin
Rozmowy największych mocarstw. Kluczowa technologia w centrum uwagi
Tech
złoto
Więcej złota w NBP. Nowe dane
Z kraju
shutterstock_2315059907
Duża sieć wycofuje partię szynki. "Może prowadzić do choroby"
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica