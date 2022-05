Ceny benzyny pobiły rekord. "Musimy ostrzec, że to nie koniec zmian cen"

Ceny benzyny są na rekordowym poziomie. Zdaniem analityków, to jednak nie koniec podwyżek na stacjach. "Będziemy w kolejnych tygodniach świadkami bicia aktualnego rekordu. Korzystniej na teraz wygląda sytuacja na rynku oleju napędowego" - czytamy w komentarzu Biura Maklerskiego Reflex. Lekka korekta w dół może dotyczyć autogazu.

Przedstawiciele Refleksu zwrócili uwagę, że "ceny benzyny w tym tygodniu pobiły ostatni rekord z początku marca i to wyraźnie o blisko 4 proc.". "Jesteśmy na początku okresu zwiększonego popytu na benzyny i dlatego z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że będziemy w kolejnych tygodniach świadkami bicia aktualnego rekordu" - prognozują analitycy BM Reflex. Jednocześnie zaznaczyli, że "w najbliższych dniach tak drastyczne podwyżki jak w tym tygodniu nam nie grożą, ale na części stacji kilkugroszowy wzrost cen możemy jeszcze notować".

Dalszych podwyżek spodziewają się również analitycy e-petrol. "Obserwując, co dzieje się na rynku międzynarodowym i w cennikach krajowych rafinerii, musimy ostrzec, że to nie koniec zmian cen na stacjach tankowania – drożeć będą benzyny" - napisali.

Korzystniej na teraz wygląda sytuacja na rynku oleju napędowego. "Póki co diesel nie powinien drożeć. W przypadku diesla jest miejsce na kontynuację obniżek do średniego poziomu 7,20 zł/l" - czytamy w komentarzu BM Reflex. Autogaz może utrzymać swoją cenę lub lekko potanieć.

Benzyna droższa od oleju napędowego

Analitycy e-petrol zwrócili uwagę, że benzyna w hurcie znów jest droższa od oleju napędowego. "W dobiegającym końca tygodniu w cennikach krajowych rafinerii dokonała się radykalna zmiana. W ujęciu tydzień do tygodnia zmiany są wyraźne, szczególnie jeśli chodzi o benzyny. Najpopularniejsza benzyna bezołowiowa 95 jest dziś w sprzedaży hurtowej o 4,03 proc., czyli o 264,60 zł netto droższa w porównaniu z końcem ubiegłego tygodnia. Metr sześcienny tego paliwa kosztuje 6826 zł netto" - wyjaśnili.

Z kolei w tym samym okresie olej napędowy w rafineriach potaniał i kosztuje przeciętnie 6514,60. Tym samym - jak podkreślili analitycy - różnica pomiędzy paliwami podstawowymi wynosząca około 30 zł przed tygodniem doszła do 311 zł w piątek. "Warto wspomnieć, że około miesiąc temu diesel był w hurcie droższy o blisko 800 zł od benzyny, a dziś jest od niej o ponad 300 zł tańszy. Oznacza to, że na przestrzeni miesiąca mieliśmy do czynienia ze zmianą relacji cenowej na poziomie 1100 zł" - zauważyli przedstawiciele e-petrol.