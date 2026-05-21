Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Tyle zapłacimy za paliwo w piątek. Są nowe stawki

|
pap_20260306_0NU
Dr Mateusz Dadej o aktualnych cenach paliw
Źródło zdj. gł.: Marcin Bielecki/PAP
W piątek, 22 maja, będą obowiązywały zaktualizowane maksymalne ceny paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki ceny benzyny 95 i oleju napędowego będą niższe niż w czwartek.

Jak wynika z czwartkowego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa w piątek, 22 maja, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 6,48 zł za litr;
  • Pb98 - 7,06 zł za litr;
  • ON - 6,91 zł za litr.

Maksymalne ceny paliw wyliczane są zgodnie z przyjętą formułą, która obejmuje: średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Zapasy ropy szybko topnieją. Ekspert ostrzega
Dowiedz się więcej:

Zapasy ropy szybko topnieją. Ekspert ostrzega

Rynki

Ceny na stacjach paliw

W czwartek maksymalna cena litra benzyny 95 wynosiła 6,50 zł, benzyny 98 - 7,06 zł, a oleju napędowego - 6,97 zł.

Pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Kolejne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w czwartek.

W tym regionie Polski paliwo kosztuje najmniej
Dowiedz się więcej:

W tym regionie Polski paliwo kosztuje najmniej

Program Ceny Paliwa Niżej

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 procent oraz rozporządzenie obniżające akcyzę obowiązuje do 15 maja. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Bojanowski
Proceder, który śledzimy od ośmiu lat. "Ktoś zarabia tutaj setki tysięcy złotych"
TVN24
36 min
pc
Lekceważymy, a potem jest zaskoczenie. Kiedy powinna zapalić się czerwona lampka?
TVN24
23 min
pc
Dorota Welman: nagle jakby ktoś wrzątkiem mnie oblał
Adrianna Otręba
Udostępnij:
Tagi:
Ceny paliw
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
22.10.2024 Zielona Gora , ulica Sienkiewicza . Dzialka ktora firma Cinkciarz.pl wynajmowala na parking
Prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w USA
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Silnik oderwał się od skrzydła. Nowe nagranie z katastrofy
TVN24
Pieniądze zostały znalezione pod łóżkiem
Dwa lata temu pod łóżkiem znaleźli pieniądze, teraz je dostali
TVN24
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku, nie żyje dwulatek. Nowe informacje z prokuratury
WARSZAWA
Donald Trump
Takiej rozmowy nie było od 47 lat. Chiny wyrażają sprzeciw
TVN24
Kierowca MPK podbiegł i wystraszył agresywnego psa
Zatrzymał autobus i pomógł kobiecie atakowanej przez psa
TVN24
Trzy osoby zmarły w Nowym Meksyku po kontakcie z nieznaną substancją
Mieli kontakt z nieznaną substancją. Niektórzy zmarli, inni walczą o życie
TVN24
dron
Operacja "Śnieg Achmata". Nie żyje 65 rosyjskich kadetów
TVN24
Zbigniew Ziobro
Jest kluczowa opinia w sprawie śmierci ojca Ziobry. Ale przyjdzie jeszcze rachunek
TVN24
Ben-Gvir 02 sklej
"Nie można traktować w ten sposób polskich obywateli". Burza po nagraniu ministra
TVN24
Śmiertelny wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby
Ojciec i dwaj synowie zginęli w wypadku
TVN24
W kontenerze miały znajdować się filtry powietrza
Sąd nie zgodził się na areszt, teraz są poszukiwani listami gończymi
TVN24
Europejski Trybunał Praw Człowieka
ETPC: Polska naruszyła konwencję. Chodzi o nominacje sędziowskie
TVN24
Sana Yousaf
Została zamordowana, bo odrzuciła zaloty. Kara śmierci dla sprawcy
TVN24
Radosław Sikorski
Polska oburzona. Sikorski wezwał przedstawiciela Izraela
TVN24
Policja zatrzymała mężczyznę, który zaatakował funkcjonariusza
Policjant po zatrzymaniu podejrzanego o kradzież trafił do szpitala
TVN24
Dym widoczny nad Ochotą (Warszawa)
Kłęby czarnego dymu. Płonęły ekrany dźwiękochłonne
WARSZAWA
Baza Ebbing, polskie F-35
Nowe polskie samoloty wkrótce zostaną przebazowane
TVN24
Burza, piorun, burzowo, pogoda
Gdzie jest burza? Na froncie kłębią się chmury i grzmi
METEO
Wypadek na Bródnie
16-latka wpadła pod tramwaj
WARSZAWA
Zaparkowane nieprzepisowo auto miało przerobione tablice rejestracyjne
Kontrolowali ulice. Na rejestracjach porsche coś się nie zgadzało
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Przenalizowali wydatki na biuro poselskie Ziobry. Oto sprzęt, który kupował
TVN24
Policjanci ujawnili marihuanę, amfetaminę i mefedron
Nerwowa para. Ona odpowie za narkotyki, on za kradzione rowery
WARSZAWA
Wulkaniczny region Pól Flegrejskich
Ziemia zatrzęsła się w kalderze włoskiego superwulkanu
METEO
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
"Jesteśmy zaniepokojeni i przerażeni". Mieszkańcy boją się pacjentów
WARSZAWA
Ben Gvir
Polscy aktywiści uwolnieni. MSZ chce zakazu wjazdu dla izraelskiego ministra
TVN24
Viktor Orban
Pierwsza propozycja zmiany konstytucji na Węgrzech. Dotyczy Orbana
TVN24
Donald Trump
Córka Castro ostrzega USA. "To może zadecydować o krwawej łaźni"
TVN24
Harry Styles
Skargi po koncertach Harry’ego Stylesa. "Albo to zmieńcie, albo zwróćcie ludziom pieniądze"
TVN24
Warszawa, ulica, przechodnie, ludzie
Tak wyglądają zarobki Polaków. "Przyzwyczajmy się do piątki z przodu"

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica