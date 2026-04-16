Ceny paliw. Tyle dziś kosztują

Paliwa
Ropa i paliwa w Polsce w 2025 r.
Zgodnie z obwieszczeniem resortu energii, w piątek 17 kwietnia stawki na stacjach będą niższe niż w czwartek.

Wszystkie podmioty sprzedające paliwa w piątek, 17 kwietnia są zobowiązane do stosowania cen niewyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 6,04 zł za litr;
  • Pb98 - 6,59 zł za litr;
  • ON - 7,18 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw są ustalane na podstawie obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki według określonej formuły. Obejmują one średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Rafineria w płomieniach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rafineria w płomieniach

Ze świata

Zmiany na rynku paliw

W czwartek litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,08 zł, benzyny 98 - 6,61 zł, a oleju napędowego - 7,23 zł.

Pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, we wtorek 31 marca, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Skąd ropa trafia do Polski? Zaskoczenie na podium
Dowiedz się więcej:

Skąd ropa trafia do Polski? Zaskoczenie na podium

Rynki

Nowe przepisy

Według przepisów resort energii codziennie publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.

Jeśli nowe stawki zostaną ogłoszone przed dniami wolnymi od pracy i świętami, to będą obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 miliona złotych, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Wzrost cen w Polsce. Paliwa podbiły inflację
Dowiedz się więcej:

Wzrost cen w Polsce. Paliwa podbiły inflację

Handel

Tusk: nie zamierzamy rezygnować

W ubiegłą środę premier Donald Tusk zapowiedział utrzymanie maksymalnych cen paliw na stacjach benzynowych, pomimo chwilowego rozejmu na Bliskim Wschodzie.

- Nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu, który wprowadziliśmy [pakietu CPN - red.], bo będziemy dmuchać na zimne. Tym bardziej, że to zimne jest ciągle bardzo gorące, szczerze powiedziawszy - podkreślił szef rządu.

pc

Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
alkohol sklep shutterstock_2433370105
Kolejne badania pokazują, że Polacy coraz rzadziej kupują te produkty
Handel
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Rekordowe wzrosty na nowojorskiej giełdzie. Reakcja na zwrot w konflikcie na Bliskim Wschodzie
Rynki
shutterstock_2603188221
Wysoka wygrana w Lotto
Pieniądze
Obrady w Sejmie
Kolejna próba odrzucenia weta prezydenta
Z kraju
Andrzej Domański w Waszyngtonie
Trump o przyjaźni z Polską i zaproszeniu do G20. Domański: to jest coś, o czym marzyliśmy
Ze świata
System kaucyjny, kaucja, zwrot butelek
Dają bon zamiast gotówki. Klienci kontra sieci handlowe
Handel
Samolot linii KLM
KLM odwołuje loty. Z powodu cen paliwa lotniczego
Turystyka
pap_20260410_24R
"Żaden kraj nigdy nie wyszedł ze strefy euro". Ten planuje dołączyć
Łukasz Figielski
Kryptowaluty
Kolejne kłopoty Zondacrypto. Zaginiony klucz i pracownicy bez pensji
Tech
shutterstock_785511448_1
Fałszywe wezwania do zapłaty za wycieraczkami aut w całym kraju
Z kraju
chf franki szwajcarskie shutterstock_2132180969
TSUE i frankowicze. Ważne wyroki
Pieniądze
Lotnisko
Kończą się zapasy paliwa lotniczego. Co z lotami?
Turystyka
boeing 737 - Przemyslaw Szablowski shutterstock_1338528011
Gigant lotniczy zatrudnia setki nowych pracowników
Ze świata
Trójmiejska obwodnica w budowie. Kierowcy tkwią w korkach (zdjęcie ilustracyjne)
Magazyny pełne ropy, brakujące paliwo. Pięć lekcji z kryzysu
Maja Piotrowska, Wiktor Knowski
ludzie, ulica, przechodnie
Najnowsze dane o inflacji bazowej
Z kraju
Firma
Podwyżki dla pracowników w tylko w co czwartej firmie
Dla pracownika
Anthropic AI
"Uważnie monitorujemy rozwój sytuacji". Nowy model AI pod lupą regulatorów
Tech
Negocjacje w Islamabadzie
Rozmowy USA z Iranem wciąż pod znakiem zapytania
Ze świata
Minister Norwegii zapowiada działania po publikacji nt. naruszania przez Equinor praw pracowniczych, w tym Polaków
Rekordowe przychody z ropy. Pierwszy taki miesiąc
Ze świata
shutterstock_2590322791
"Live Nation i Ticketmaster łamią prawo"
Ze świata
sztuczna inteligencja ai si shutterstock_2639892493
AI już nie wzbudza zaufania. Coraz większe zagrożenie dla Big Techów
Tech
Zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że jest poszukiwany (zdjęcie ilustracyjne)
Bank ostrzega. "Stracisz swoje pieniądze"
Z kraju
rury zawory gaz shutterstock_2511002959
Kurczą się zapasy gazu w Europie
Rynki
Karol Nawrocki
Drugi próg podatkowy pod lupą. Prezydent poparł projekt Polski 2050
Z kraju
POŻAR RAFINERII AUSTRALIA ENERGY
Poważny pożar rafinerii. "Spodziewałbym się wzrostu cen"
Ze świata
dziecko dlon chlopiec shutterstock_1347496829
Znana marka wycofuje kosmetyk dla dzieci. Ostrzeżenie
Z kraju
Orlen, paliwo, stacja
Hurtowe ceny paliw w dół. Orlen podał nowe stawki
Z kraju
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Amerykańskie indeksy w kształcie litery V. "Rajd ulgi" mimo niepewności
Rynki
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Wahania cen ropy. Rynki reagują na doniesienia z Iranu
Rynki
Tomasz Bardziłowski
Bardziłowski o polskiej giełdzie: "Z tego ekosystemu wyrośnie wiele jednorożców"
Z kraju

