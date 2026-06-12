Moto Ceny paliw w piątek. Ile kosztuje paliwo? Alicja Skiba |

Andrzej Domański o przyszłości programu "Ceny Paliwa Niżej" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak wynika z obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa w piątek, 12 czerwca, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż:

Pb95 - 5,98 za litr;

Pb98 - 6,55 zł za litr;

ON - 6,37 zł za litr.

Maksymalne ceny paliw wyliczane są na podstawie średnich cen hurtowych w kraju, powiększonych o akcyzę, opłatę paliwową, marżę detaliczną w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Ceny paliw na stacjach w Polsce

W czwartek maksymalna cena litra benzyny 95 wynosiła 5,92 zł, benzyny 98 - 6,56 zł, a oleju napędowego - 6,43 zł.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Następne obwieszczenie ministra energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny na okres od soboty do poniedziałku.

Program "CPN" przedłużony do 15 czerwca

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiadał, że pakiet "CPN" w razie potrzeby będzie przedłużany co dwa tygodnie, co ma wynikać z wysokich kosztów programu. Ostatnie rozporządzenie w tej sprawie przedłuża obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa do 15 czerwca.

Natomiast minister energii Miłosz Motyka w programie "News Michalskiego" w TVN24+ podkreślił, że "sytuacja na Bliskim Wschodzie jest trudna", co mogłoby skłaniać rząd do przedłużenia programu, jednak, że jest on również "bardzo kosztowny". Zdaniem Motyki możliwe jest zarówno przedłużenie programu, jak i jego wstrzymanie.

- Pod koniec tego tygodnia podejmiemy decyzję. Obie opcje są na stole. Rekomendacja będzie zależała od tego, co się wydarzy w trakcie kolejnych godzin na rynkach - powiedział Miłosz Motyka we wtorek w rozmowie z Patrykiem Michalskim.

Maksymalne ceny paliw

Resort energii codziennie (z wyjątkiem weekendów i świąt) publikuje w Monitorze Polskim obwieszczenie z aktualnymi maksymalnymi cenami paliw. Nowe stawki zaczynają obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu. Jeśli publikacja przypada przed dniami wolnymi, ceny utrzymują ważność do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż paliwa po cenie wyższej niż dopuszczalna grozi karą finansową do 1 mln zł. Kontrole przestrzegania przepisów prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

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