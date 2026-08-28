Moto Ceny paliw w ostatni weekend wakacji. Tyle zapłacimy na stacjach paliw Oprac. Paulina Karpińska |

Minister energii Miłosz Motyka: wprowadzamy pakiet CPN na dwa tygodnie sierpnia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Wszystkie podmioty sprzedające paliwa od soboty do poniedziałku, 29-30 sierpnia, zobowiązane będą do stosowania cen niewyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

Pb95 - 6,64 zł za litr;

Pb98 - 7,46 zł za litr;

ON - 7,31 zł za litr.

Ceny paliw w Polsce

W piątek, zgodnie z ustalonym dzień wcześniej przez resort energii limitami, litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,57 zł, litr benzyny 98 - 7,37 zł, a oleju napędowego - 7,36 zł.

Pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, 31 marca, ceny kształtowały się na poziomie: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Powrót programu Ceny Paliwa Niżej

W czwartek, 13 sierpnia, weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra finansów i gospodarki w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług, która przewiduje obniżenie z 23 proc. do 8 proc. stawki VAT na benzyny i olej napędowy. Niższy VAT będzie obowiązywać od 17 sierpnia do 31 sierpnia.

Przywrócenie części pakietu CPN w postaci obniżonego podatku VAT na ostatnie dwa tygodnie sierpnia zapowiedział w ubiegły czwartek premier Donald Tusk. Szef rządu wskazywał, że ceny paliw powinny spaść od 90 gr do ponad 1 zł za litr.

Następne obwieszczenie Ministerstwa Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.