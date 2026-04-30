Moto Ceny paliw na majówkę w górę. Tyle zapłacimy na stacjach Wiktor Knowski

Ropa i paliwa w Polsce w 2025 r. Źródło: TVN24

Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki wszystkie podmioty sprzedające paliwa od 1 do 4 maja, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

Pb95 - 6,46 zł,

Pb98 - 6,96 zł,

ON - 7,31 zł.

Ceny maksymalne paliw są ustalane według określonej formuły - obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Nowe przepisy przedłużone do 15 maja

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

W poniedziałek opublikowano rozporządzenie ministra finansów, z którego wynika, że termin obowiązywania obniżonych stawek podatku VAT oraz akcyzy na benzynę i olej napędowy został przedłużony z 30 kwietnia do 15 maja.

