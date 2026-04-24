Moto Eksperci o cenach paliw w majówkę

Adam Sikorski, prezes Unimot o kryzysie paliwowym Źródło: TVN24

Zgodnie z szacunkami biura Reflex ceny w przyszłym tygodniu (od 27 kwietnia do 1 maja) będą wynosić średnio:

6,19 zł za litr benzyny 95 (o 26 groszy więcej niż średnia z czwartku),

6,78 zł za litr benzyny 98 (o 25 groszy więcej),

7,05 za litr diesla (o 39 groszy więcej),

3,84 zł za litr LPG (o 1 grosz więcej).

Ceny paliw

Analitycy zwrócili uwagę, że ceny diesla w Polsce spadły w skali tygodnia średnio o 52 gr/l, czyli najwięcej od momentu wejścia w życie rządowego pakietu "CPN". Z kolei średnia cena benzyny 95 spadła w tym czasie o 13 gr/l i tak jak diesel osiągnęła najniższą cenę od momentu rozpoczęcia wojny na Bliskim Wschodzie. Średnia krajowa cena LPG spadła w skali tygodnia o 2 gr/l.

Przedstawiciele biura Reflex zwrócili uwagę, że cieśnina Ormuz pozostaje zablokowana, jednak w wyniku zawieszenia broni nie dochodzi do kolejnych ataków na infrastrukturę naftową w regionie.

"Na chwilę obecną rynek przygotowuje się na dłuższy konflikt. Pytaniem jest, czy USA zdołają rozminowywać cieśninę Ormuz w tempie pozwalającym na systematyczny wzrost transportu ropy naftowej i produktów naftowych z regionu Zatoki Perskiej" - dodali.

