Ceny paliw w Europie. Za średnią pensję Niemiec kupi ponad dwa razy więcej benzyny niż Polak

Biorąc pod uwagę przeciętne wynagrodzenie, to Niemiec za swoją pensję może kupić ponad dwa razy więcej benzyny niż Polak. Ceny paliw w Polsce i w Europie rosną, mimo wszystko nad Wisłą za benzynę Pb95, olej napędowy ON czy gaz LPG wciąż płacimy mniej niż na Zachodzie. Sytuację na rynkach ropy i paliw opisuje Mateusz Walczak.

Ceny ropy na świecie

W ostatnim roku cena za baryłkę ropy wzrosłą o 100 procent - z 40 na 80 dolarów. To przekłada się na stacje benzynowe. Według danych BM Reflex średnia cena oleju napędowego ON obecnie wynosi 5,83 zł za litr, podczas gdy poprzedni rekord ze stycznia 2012 wynosił 5,81 zł. Jeśli chodzi o benzynę bezołowiową Pb95, teraz kosztuje 5,85 zł, a do historycznego szczytu z września 2012 roku brakuje 3 groszy. Z kolei za gaz LPG płacimy 3,08 zł, czyli znacznie więcej niż w rekordowym poprzednio styczniu 2012 roku, gdy było to 2,86 zł.

Ceny paliw na stacjach w Europie

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wynosi około 5,8 tys. zł brutto. Przy cenie benzyny Pb95 na poziomie 5,85 zł/l możemy jej kupić 999 litrów. Jeśli chodzi o Niemcy, to średnia pensja to 3975 euro, więc przy cenie tego samego rodzaju paliwa wynoszącej 1,67 euro, można kupić 2380 litrów.

Cena paliw - akcyza i VAT

Jeśli chodzi o składowe ceny benzyny Pb 95, to niemal połowa trafia do kasy państwa: akcyza odpowiada za 26 proc., podatek VAT to 19 proc., opłata paliwowa to 3 proc. Koszt zakupu w rafinerii to 48 proc., a marża - 4 proc.