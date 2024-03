Początek marca przyniósł mały spadek cen

Zdaniem analityków najbliższe dni mogą przynieść "raczej niewielkie wahania" cen w krajowych rafineriach, a to oznacza, że kierowcy na razie mogą "bez obaw" podjeżdżać na stacje tankowania. Eksperci zwrócili uwagę, że na stacjach paliw ostatni tydzień przyniósł korektę średnich cen paliw. Wskazali, że w połowie tygodnia benzyna bezołowiowa 95 kosztowała średnio w sprzedaży detalicznej 6,41 zł/l, co oznacza, że cena paliwa spadła o 2 gr na litrze. Kierowcy samochodów z silnikami wysokoprężnymi mogli zauważyć stabilizację i wyrównywanie się cen na poszczególnych stacjach paliw. Litr oleju napędowego kosztował przeciętnie 6,69 zł. W przypadku autogazu cena na stacjach w piątek notowała jednogroszowy spadek i tankujący LPG płacili średnio za gaz do samochodów 2,89 zł/l. Początek marca br. przyniósł spadki cen na krajowym hurtowym rynku paliw. "Benzyna bezołowiowa 95 w sprzedaży hurtowej kosztuje dziś 5053,20 zł i w ciągu tygodnia potaniała nieznacznie, bo zaledwie o 0,14 proc. co oznacza spadek o 7 zł" - wynika z danych e-petrol.pl. Analitycy zauważyli, że ceny tego paliwa w tym tygodniu osiągnęły swoje tegoroczne maksimum na poziomie 5129 zł netto/1000 l. "Olej napędowy w ostatnich dniach potaniał nieco bardziej, bo o 26,80 zł i kosztuje dziś średnio w sprzedaży hurtowej 5228,20 zł netto za 1000 l, to 0,51 proc. mniej niż przed tygodniem" - zaznaczyli. "Od połowy lutego na rynku naftowym w Londynie obserwujemy niewielką zmienność cen ropy, które utrzymują się w wąskim paśmie cenowym 80-84 dol. za baryłkę" - wskazali analitycy. Ocenili, że w mijającym tygodniu nadal widać było brak zdecydowania inwestorów i cena surowca wahała się pomiędzy zanotowanym w poniedziałek maksimum wynoszącym 84,08 dol. za baryłkę i wtorkowym minimum na poziomie 81,72 dol. za baryłkę. Podali, że w piątkowe przedpołudnie baryłka ropy Brent kosztowała nieco ponad 83 dolary.