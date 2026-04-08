Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Ceny paliw. Nowe stawki

|
Paliwa, stacja benzynowa
Donald Tusk o wpływie zawieszenia broni na rynek ropy i ceny paliw
Źródło: TVN24
W środę opublikowano obwieszczenie ministra energii dotyczące cen maksymalnych paliw. Zgodnie z nim w czwartek na stacjach benzyna będzie droższa niż dzień wcześniej, a olej napędowy - tańszy.

Jak wynika ze środowego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa w czwartek, 9 kwietnia, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 6,27 zł za litr;
  • Pb98 - 6,88 zł za litr;
  • ON - 7,83 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw są ustalane według określonej formuły - obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Ceny paliw w Polsce

W środę litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,21 zł (o 6 groszy mniej niż ma kosztować w czwartek), benzyny 98 - 6,82 zł (o 6 groszy mniej), a oleju napędowego - 7,87 zł (o 4 grosze więcej).

Pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, we wtorek, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Maja Piotrowska

Nowe przepisy

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.

W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 miliona złotych, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Udostępnij:
Tagi:
Ceny paliwPaliwostacja paliwStacje paliwpaliwasprzedaż paliwStacje benzynoweBenzynaOlej napędowy
Krzysztof Krzykowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

