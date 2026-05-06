Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Tyle zapłacimy za paliwo w czwartek

|
paliwo stacja benzynowa shutterstock_2755419285
Adam Sikorski, prezes Unimot o kryzysie paliwowym
Źródło: TVN24
Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki w czwartek 7 maja za benzynę i olej napędowy zapłacimy mniej niż w środę.

Zgodnie ze środowym komunikatem, wszystkie podmioty sprzedające paliwa w czwartek 7 maja zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalone ceny maksymalne:

  • Pb95 - 6,46 zł za litr,
  • Pb98 - 6,95 zł za litr,
  • ON - 7,26 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw wyliczane są na podstawie określonej formuły, która obejmuje: średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Zmiany w cenach paliw

W środę maksymalna cena litra benzyny 95 wynosiła 6,49 zł, benzyny 98 - 6,99 zł, a oleju napędowego - 7,31 zł.

Pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, 31 marca, ceny kształtowały się na poziomie: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w czwartek 7 maja.

Mniej połączeń, droższe bilety. Przewoźnicy zaciskają pasa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mniej połączeń, droższe bilety. Przewoźnicy zaciskają pasa

Turystyka

Nowe przepisy o cenach paliw

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, Ministerstwo Energii publikuje codziennie - z wyłączeniem weekendów oraz dni ustawowo wolnych od pracy - obwieszczenie określające maksymalne ceny paliw. Ustalony w ten sposób poziom cen obowiązuje od dnia następującego po dniu ogłoszenia obwieszczenia w Monitorze Polskim.

W przypadku ogłoszenia stawek przed dniami wolnymi od pracy lub świętami ustalone ceny obowiązują do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż paliw po cenach wyższych niż maksymalne zagrożona jest karą do 1 mln zł. Kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

OGLĄDAJ: Grabowski o kryptowalutach: prezydent zawodzi blokując niezbędne regulacje
0705_piasecki

Grabowski o kryptowalutach: prezydent zawodzi blokując niezbędne regulacje
NA ŻYWO

0705_piasecki
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Paliwostacja paliwpaliwaCeny paliwMinisterstwo energii
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Sejm, PiS, Kaczyński, Terlecki, Błaszczak
Domański: Kaczyński i Błaszczak już wiedzą, w jakim są bagnie
Kropka nad i
Zondacrypto
Już nawet 1,5 tysiąca zawiadomień w sprawie Zondacrypto
Z kraju
Donald Trump
Kto zapłaci za salę balową w Białym Domu? Trump odpiera zarzuty
Ze świata
temat paliwa
Najtańsze paliwo w Polsce. W tych województwach zapłacisz najmniej
Moto
shutterstock_2617207991_1
Pojazdy bez kierowców w Polsce. Przełom coraz bliżej
Moto
shutterstock_1202645383 Seattle, Waszyngton / USA - 04.10.2018 Sklep Microsoft Store w University Village w Seattle w stanie Waszyngton
Microsoft zmienia politykę klimatyczną. AI zbyt energochłonne
Tech
AI, deepseek, chatgpt
DeepSeek zmienia kierunek. Gigant AI szuka finansowania z zewnątrz
Tech
Iran. Antyamerykański billboard w Teheranie
Trump: jeśli nie wyrażą zgody, rozpoczną się bombardowania
Ze świata
Ropa w USA tanieje
Europa odcięta od ropy z USA? Raport analizuje "prawdziwy kryzys energetyczny"
Ze świata
Anhtropic Claude AI
Anthropic łączy siły z Alphabet. Nvidia może zostać w tyle
Tech
Zondacrypto
Monako uderza w Zondacrypto. Prokurator wszczyna śledztwo
Ze świata
Adam Glapiński
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Z kraju
Władysław Kosniak-Kamysz
Umowa z Mercosur trafi do TSUE. "Dotrzymujemy słowa"
Ze świata
Elon Musk
Astronomiczne żądania Muska. Spór z OpenAI
Tech
Jest afera Zondacrypto, a ustawa o kryptowalutach zawetowana
Wyższe kary za przestępstwa kryptowalutowe. Już znamy rządowy projekt
Z kraju
Karol Nawrocki
Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptowalutach
Z kraju
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos
Problemy sąsiada Polski. "Ponury nastrój się pogłębił"
Ze świata
Rośnie liczba przypadków oszustwa na Blika
Płatności na ponad 110 miliardów złotych. Jak korzystamy z Blika?
Z kraju
Automat do zwrotu butelek i puszek
Do automatu zamiast do kosza. Polacy polubili system kaucyjny
Z kraju
Lotnisko we Frankfurcie
Lufthansa ogranicza stratę mimo wzrostu cen paliwa. Wyniki lepsze od prognoz
Ze świata
warszawa ludzie ulica
Zarobki Polaków. Odnotowano spadek
Z kraju
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Gdańsku. Elewacja domu mieszkalnego z balkonami. Budynek apartamentowy. Hipoteka w nieruchomości
Rynek wtórny w Polsce. "Trójmiasto liderem wzrostów"
Nieruchomości
tokio japonia gielda shutterstock_2422461199
Kapitalizacja Samsunga przekroczyła rekordową barierę
Tech
shutterstock_2189312875
Znany serwis pod lupą UOKiK. Urząd bada zasady naliczania opłat
Nieruchomości
departament-stanu
USA sprzeda systemy bojowe Ukrainie. Koszt będzie wysoki
Ze świata
Ormuz – cieśnina
Atak na statek towarowy. Krytyczny poziom zagrożenia
Ze świata
Adam Szłapka
Rzecznik rządu: prezydent miał osobisty interes, by blokować ustawę o kryptowalutach
Z kraju
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Z kraju
Ceny paliw, tankowanie, stacja benzynowa
Tankowanie w środę. Ile zapłacimy za paliwo?
Moto
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Podwójna wygrana w Lotto Plus
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica