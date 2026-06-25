Moto Tyle zapłacimy za paliwo w czwartek Oprac. Paulina Karpińska |

Adam Szłapka, rzecznik prasowy rządu, ogłasza przyjęcie projektu ustawy ws. podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Zgodnie z obwieszczeniem, w czwartek 25 czerwca wszystkie stacje paliw są zobowiązane do stosowania cen nieprzekraczających:

Pb95 - 5,96 za litr;

Pb98 - 6,67 zł za litr;

ON - 6,11 zł za litr.

Maksymalne ceny paliw wyliczane są na podstawie średnich cen hurtowych w kraju, powiększonych o akcyzę, opłatę paliwową, marżę detaliczną w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Ceny paliw w Polsce

W środę, 24 czerwca, litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 5,97 złotych, benzyny 98 - 6,68 złotych, a oleju napędowego - 6,11 złotych.

Dla porównania, w pierwszym dniu obowiązywania systemu, czyli 31 marca, ceny paliw przedstawiały się następująco: 6,16 złotych za litr Pb95, 6,76 złotych za litr Pb98 oraz 7,60 złotych za litr oleju napędowego.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem, obniżona stawka VAT na benzynę, olej napędowy oraz biokomponenty została utrzymana do końca czerwca. Jednocześnie Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o wstrzymaniu dalszego obniżania akcyzy na wybrane paliwa.

Maksymalne ceny paliw

Resort energii codziennie (z wyjątkiem weekendów i świąt) publikuje w Monitorze Polskim obwieszczenie z aktualnymi maksymalnymi cenami paliw. Nowe stawki zaczynają obowiązywać następnego dnia od ogłoszenia. Jeśli publikacja przypada przed dniami wolnymi, ceny utrzymują ważność do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż paliwa po cenie wyższej niż dopuszczalna grozi karą finansową do miliona złotych. Kontrole przestrzegania przepisów prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

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