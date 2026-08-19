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Ceny paliw w czwartek. Tyle zapłacimy za tankowanie

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Minister energii Miłosz Motyka: wprowadzamy pakiet CPN na dwa tygodnie sierpnia
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W czwartek maksymalne stawki za paliwa w ramach programu Ceny Paliwa Niżej wzrosną - wynika z obwieszczenia ministra energii.

Wszystkie podmioty sprzedające paliwa w czwartek, 20 sierpnia, zobowiązane będą do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 6,49 zł za litr;
  • Pb98 - 7,30 zł za litr;
  • ON - 7,52 zł za litr.
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Powrót programu Ceny Paliwa Niżej

W miniony czwartek weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra finansów i gospodarki w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług, która przewiduje obniżenie z 23 proc. do 8 proc. stawki VAT na benzyny i olej napędowy. Niższy VAT będzie obowiązywać od 17 sierpnia do 31 sierpnia.

Przywrócenie części pakietu CPN w postaci obniżonego podatku VAT na ostatnie dwa tygodnie sierpnia zapowiedział w ubiegły czwartek premier Donald Tusk. Szef rządu wskazywał, że ceny paliw powinny spaść od 90 gr do ponad 1 zł za litr.

>>> Premier: przywracamy program CPN

Następne obwieszczenie Ministerstwa Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w czwartek i określi ceny na piątek.

Zasady poprzedniego programu CPN

Wprowadzony pod koniec marca br. pakiet Ceny Paliwa Niżej obowiązywał od 29 marca do 30 czerwca. W ramach programu został obniżony VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa do 8 proc. z 23 proc., a także została obniżona stawka akcyzy o 29 gr w przypadku benzyny oraz 28 gr w przypadku oleju napędowego. Poza tym wprowadzona została regulacja cen na stacjach paliwowych poprzez mechanizm ceny maksymalnej.

>>> Tyle będzie kosztował nowy CPN. Wyliczenia resortu

Resort finansów informował, że dotychczasowy koszt programu CPN wyniósł ok. 4,7 mld zł. Wznowienie na ostatnie dwa tygodnie sierpnia obniżki VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 mln zł.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Ceny paliwStacje paliwPaliwoMinisterstwo energii
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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