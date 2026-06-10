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Ceny paliw w czwartek. Nowe obwieszczenie

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"News Michalskiego". Minister energii o przedłużeniu maksymalnych cen paliw
Źródło zdj. gł.: New Africa/Shutterstock
W czwartek 11 czerwca na stacjach obowiązywać będą nowe maksymalne ceny paliw. Zgodnie z dzisiejszym obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki za benzynę i olej napędowy zapłacimy mniej niż w środę.

Jak wynika z obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa w czwartek, 11 czerwca, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż:

  • Pb95 - 5,92 za litr;
  • Pb98 - 6,56 za litr;
  • ON - 6,43 za litr.

Maksymalne ceny paliw wyliczane są na podstawie średnich cen hurtowych w kraju, powiększonych o akcyzę, opłatę paliwową, marżę detaliczną w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Ceny paliw na stacjach w Polsce

W środę maksymalna cena litra benzyny 95 wynosi 5,96 zł, benzyny 98 - 6,61 zł, a oleju napędowego - 6,46 zł.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Następne obwieszczenie ministra energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w czwartek i określi ceny na piątek.

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Program "CPN" przedłużony do 15 czerwca

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiadał, że pakiet "CPN" w razie potrzeby będzie przedłużany co dwa tygodnie, co ma wynikać z wysokich kosztów programu. Ostatnie rozporządzenie w tej sprawie przedłuża obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa do 15 czerwca.

- Program CPN został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić ministrowi finansów elastyczność w jego realizacji. Kosztuje on podatników około 1,6 miliarda złotych miesięcznie, co stanowi znaczące obciążenie dla budżetu. Dlatego program będzie przedłużany tak długo, jak będzie to konieczne, jednak musimy mieć na uwadze ograniczenia finansów publicznych - podkreślił Domański.

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Ze świata

O przedłużeniu programu "Ceny Paliwa Niżej" mówił minister energii Miłosz Motyka w programie "News Michalskiego" w TVN24+. Motyka zaznaczył, że przyszłość programu zależy od sytuacji na rynkach.

Minister energii podkreślił, że "sytuacja na Bliskim Wschodzie jest trudna", co mogłoby skłaniać rząd do przedłużenia programu, jednak, że jest on również "bardzo kosztowny". Zdaniem Miłosza Motyki możliwe jest zarówno przedłużenie programu, jak i jego wstrzymanie.

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Z kraju

Maksymalne ceny paliw

Resort energii codziennie (z wyjątkiem weekendów i świąt) publikuje w Monitorze Polskim obwieszczenie z aktualnymi maksymalnymi cenami paliw. Nowe stawki zaczynają obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu. Jeśli publikacja przypada przed dniami wolnymi, ceny utrzymują ważność do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż paliwa po cenie wyższej niż dopuszczalna grozi karą finansową do 1 mln zł. Kontrole przestrzegania przepisów prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
stacja paliwPaliwoStacje benzynoweBenzynaCeny paliw
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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