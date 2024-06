"Spodziewamy się dalszego spadku cen"

W przyszłym tygodniu spodziewany jest dalszy spadek detalicznych cen paliw o co najmniej 3-6 groszy na litrze - prognozują w raporcie eksperci BM Reflex.

"Po niedzielnej decyzji OPEC+ pierwsza połowa tygodnia przyniosła obniżki cen paliw na krajowym rynku hurtowym, co przedłuża szanse na obniżki cen na stacjach. Podobnie jak w tym tygodniu, w okresie 10–15 czerwca spodziewamy się dalszego spadku detalicznych cen paliw w przedziale co najmniej od 3 do 6 groszy na litrze" - napisali analitycy.