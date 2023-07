Złe informacje dla kierowców. "To jeszcze nie koniec podwyżek"

Ceny benzyny i oleju napędowego będą nadal rosły w najbliższych dniach - wynika z piątkowych prognoz analityków. Wyjątkiem jest autogaz, którego ceny utrzymują się na stabilnym poziomie.

Zgodnie z danymi Biura Maklerskiego Reflex, średnie ceny wynoszą aktualnie dla benzyny bezołowiowej 95 - 6,59 zł/l (wzrost o 11 groszy w stosunku do 20 lipca), bezołowiowej 98 - 7,16 zł/l (wzrost o 10 groszy), oleju napędowego 6,36 zł/l (wzrost o 12 groszy), autogazu - 2,81 zł/l (bez zmian). Urszula Cieślak z BM Reflex napisała, że mamy do czynienia ze "skokowym wzrostem cen benzyny i diesla na stacjach, a to jeszcze nie koniec podwyżek".

"Zgodnie z oczekiwaniami nie udało się uniknąć zmian cen na krajowym rynku paliw, zarówno w hurcie jak i w detalu. Średnio od 10 do 14 groszy na litrze więcej płacimy za benzyny i olej napędowy na koniec tygodnia, choć należy zaznaczyć, że na poszczególnych stacjach skala zmian była mocno zróżnicowana. Niektórzy operatorzy stacji decydowali się na podwyżki do 18-22 groszy na litrze, co jest z kolei efektem wyraźnego wzrostu cen paliw w hurcie" - wskazała analityczka.

Na stabilnym poziomie utrzymują się ceny autogazu.

Ceny paliw w sierpniu 2023

"Rosnąca cena paliw gotowych i osłabienie złotego, sukcesywnie podnoszą ceny paliw na rynku hurtowym, co pozostawia przestrzeń do podwyżek cen paliw na stacjach w kolejnym tygodniu. Ponownie musimy liczyć się z tym, że ceny detaliczne wzrosną o kolejne kilka do 10 groszy na litrze. Mniejsza dynamika zmian będzie obserwowana w przypadku LPG" - prognozuje Cieślak.

Podobnego scenariusza spodziewają się analitycy e-petrol.pl. "Ostatnie zmiany na polskich stacjach nie cieszą kierowców - drożeją bowiem wszystkie paliwa oprócz autogazu. Prognozy dotyczące kolejnych dni niestety wskazują na perspektywę kontynuacji podwyżek" - wskazali.

"Wprawdzie odrobinę wytchnienia mogą przynosić wprowadzone niemal przez wszystkich większych operatorów sieciowych obniżki związane z programami lojalnościowymi, ale nie przekładają się one na średnie ceny paliw - te natomiast będą wyższe" - dodali analitycy.

Jednocześnie Urszula Cieślak zwróciła uwagę, że na półmetku wakacji ceny benzyny są niższe niż przed rokiem o 10-11 proc., natomiast za diesla i LPG płacimy 16 proc. mniej.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes