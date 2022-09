Nie tylko Orlen przedłuża promocję na tankowanie. Są decyzje kolejnych dużych sieci

Sieci paliwowe w Polsce wprowadziły wakacyjne promocje na tankowanie. Dzięki nim kierowcy mogli zyskać nawet 30 groszy zniżki na litrze. Promocje miały potrwać do końca sierpnia. Sprawdziliśmy, czy Orlen, Lotos, BP, Shell oraz Moya planują przedłużenie zniżek dla kierowców.

Orlen

Orlen 27 czerwca wprowadził promocję dla klientów programu lojalnościowego Vitay. Przewiduje ona trzy tankowania miesięcznie do 50 litrów paliwa każde ze zniżką 30 groszy na litrze. Oznacza to, że miesięcznie kierowcy mogą zaoszczędzić maksymalnie 45 zł.

Jak wskazano w regulaminie, promocja przewiduje, że kierowcy mogą korzystać ze zniżek do 31 sierpnia br. do godziny 23.59.

Na podobnych zasadach od 1 lipca rozpoczęła się wakacyjna promocja Lotosu, skierowana do nowych oraz dotychczasowych uczestników programu Navigator. Promocja wystartowała jeszcze przed zamknięciem fuzji Grupy Lotos z płockim koncernem. Podobnie jak w przypadku akcji PKN Orlen, również ta promocja ma potrwać do 31 sierpnia do godziny 23.59.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w środę poinformował na Twitterze, że płocki koncern przedłuża wakacyjną promocję do 15 września br. "Zdecydowaliśmy o przedłużeniu wakacyjnej promocji PKN ORLEN o kolejne dwa tygodnie. Do 15 września uczestnicy programu VITAY będą mogli zatankować paliwo z rabatem 30 groszy za litr, a posiadacze Karty Dużej Rodziny z rabatem 40 groszy za litr" - napisał Obajtek.

PKN Orlen w komunikacie prasowym wyjaśnił, że z promocji mogą korzystać wszyscy zarejestrowani uczestnicy programu Vitay, którzy mają dostęp do aplikacji Orlen Vitay lub posiadają tradycyjną plastikową kartę Vitay. Od 1 do 15 września br. każdy uczestnik promocji ponownie otrzyma 30 groszy rabatu na litrze dowolnego paliwa (Efecta lub Verva) w ramach dwóch tankowań do 50 litrów. Pozwoli to nabyć w sumie do 100 litrów paliwa z rabatem. Oznacza to, że kierowcy będą mogli zaoszczędzić maksymalnie 30 zł.

Dodatkową zniżkę otrzymają uczestnicy programu Vitay, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny. Będą mogli skorzystać z rabatu wyższego o 10 groszy, co oznacza, że oszczędzą 40 groszy na litrze. Oferta dostępna jest na wszystkich stacjach Orlen.

Lotos

Akcja promocyjna zostanie również wydłużona na stacjach Lotosu.

"Ze względu na duże zainteresowanie akcją, sieć stacji LOTOS wydłuża promocję do końca września. Rabat dotyczy paliw typu standard oraz premium (z promocji wyłączono LPG). Akcja obejmuje maksymalnie 3 tankowania w miesiącu, nie więcej niż 50 l każde" - napisano w komunikacie.

Dodano, że "w celu otrzymania rabatu -30 gr/ l paliwa klient musi spełnić jeden warunek, tj. być aktywnym uczestnikiem programu Navigator, czyli mieć zarejestrowaną tradycyjną lub wirtualną karte Navigator na stronie lotosnavigator.pl lub w aplikacji Navigator oraz zaakceptowany aktualny regulamin programu".

"Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny dedykowany jest rabat w wysokości 38-40 gr/l (w zależności od tego czy tankujemy paliwa standard czy premium)" - podał Lotos.

BP

Od początku lipca taniej można tankować również na stacjach BP. Zgodnie z warunkami promocji rabat obowiązuje na dowolne paliwo (paliwa regularne, premium i LPG).

Ze zniżki w wysokości 30 groszy na litrze mogą skorzystać klienci z zarejestrowaną kartą Payback przy zakupie paliw PB95, PB98, ON i ULT ON. Z kolei 10-groszowy rabat czeka na klientów z niezarejestrowaną kartą Payback i klientów tankujących LPG.

W regulaminie wskazano, że "promocja trwa od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.".

"W imieniu BP w Polsce informujemy, że przedłużamy do odwołania naszą promocję paliwową "- 30 gr" na dotychczasowych warunkach: dla klientów z zarejestrowaną kartą lojalnościową Payback rabat - 30 gr/litr za zakup benzyny lub diesla oraz - 10 gr/litr za zakup LPG. Dla klientów z niezarejestrowaną kartą Payback rabat - 10 gr/litr za zakup dowolnego rodzaju paliwa" - przekazała TVN24 Biznes Agnieszka Bebak z Cracovian International Consultants.

Promocja obejmuje trzy tankowania miesięcznie do 50 litrów paliwa każde. Kierowcy po obniżonej cenie zatankują zatem nie więcej niż 150 litrów paliwa albo LPG w miesiącu.

Shell

Od 15 lipca ruszyła specjalna promocja na stacjach Shell. Podobnie jak w przypadku innych sieci, kierowcy również mogą zaoszczędzić 30 groszy na litrze przy tankowaniu Shell FuelSave 95 i Shell FuelSave Diesel. By otrzymać rabat przed płatnością, należy zeskanować kartę Shell ClubSmart.

"Zniżka 30 gr/l od ceny regularnej dla danej lokalizacji obowiązuje przy jednorazowym zakupie maksymalnie 50 litrów paliwa Shell FuelSave 95 lub Shell FuelSave Diesel i udzielana jest przy kasie" - czytamy. Każdy litr paliwa zakupiony powyżej 50 litrów nie będzie objęty promocją. Co ważne, w ramach akcji na stacjach Shell nie obowiązują miesięczne limity, ponieważ - jak czytamy na stronie - "liczba transakcji nie jest ograniczona". W regulaminie wskazano, że akcja promocyjna "trwa do 31.08.2022 roku".

"Przedłużamy promocję -30 gr/l na cały wrzesień" - podał Shell w komunikacie na swojej stronie.

Dodał też: "Rabat obowiązuje przy każdym tankowaniu - bez względu na częstotliwość wizyt. Jednorazowo możesz zatankować maksymalnie 50 l i zaoszczędzić aż 15 zł. Tylko u nas możesz korzystać z promocji, kiedy i ile razy chcesz, ponieważ liczba transakcji nie jest ograniczona. Z promocji mogą korzystać klubowicze Shell ClubSmart".

Moya

Rabat do 30 groszy na litrze paliwa można również uzyskać, tankując na stacjach Moya. Promocja ruszyła od 2 lipca i - podobnie jak w przypadku Shella - nie dotyczy LPG. Lista stacji Moya biorących udział w akcji została opublikowana na stronie sieci paliwowej.

W ramach promocji kierowca może uzyskać rabat w wysokości 10 groszy na litrze przy zatankowaniu do 60 litrów oleju napędowego lub benzyny. Jak czytamy w regulaminie, "promocja nie dotyczy klientów, którzy jednorazowo zatankują powyżej 60 l paliwa".

Powyższy rabat może wzrosnąć do 20 groszy, jeśli przy tankowaniu zdecydujemy się na zakup co najmniej jednego wybranego produktu: dowolnej kawy, hot-doga, zapiekanki lub płynu do spryskiwaczy Moya 4 litry. Zniżka wyniesie 30 groszy przy zakupie co najmniej dwóch wymienionych produktów.

W regulaminie zapisano, że promocja trwa "do 31 sierpnia 2022 r., z możliwością jej przedłużenia". Aleksander Zalewski z biura prasowego spółki Anwim, operatora sieci Moya, w odpowiedzi przesłanej TVN24 Biznes poinformował, że promocja polegająca na obniżce cen paliw - mimo informacji zawartej w regulaminie promocji - obowiązuje do odwołania. "Obecnie sieć stacji paliw nie planuje kończyć akcji obniżającej ceny – żadne decyzje w tej sprawie nie zostały podjęte" - podkreślił.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb,kris

Źródło: TVN24 Biznes