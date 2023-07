Kierowcy mogą zaoszczędzić. Ale jest jeden warunek

czytaj dalej

Enter Air, polska linia czarterowa, nie planuje inwestować w hangar na lotnisku Warszawa-Radom. - Nie wiadomo, jak długo to lotnisko będzie działało. Jeśli na lotnisku nie ląduje lub startuje samolot co najmniej co kilkadziesiąt minut, to taki port lotniczy nie będzie rentowny - powiedział dyrektor generalny Grzegorz Polaniecki. - Chociaż z władzami portu współpracuje się dobrze, to nie możemy ryzykować - dodał. Lotniskiem zarządza spółka Polskie Porty Lotnicze (PPL).