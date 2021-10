Rekordowe ceny na stacjach i szóstka na horyzoncie. "Jeśli cena ropy dalej będzie rosnąć, zapłacimy 7-7,50 zł za litr"

Takich cen oleju napędowego czy LPG jeszcze nad Wisłą nie było, o rekord ocierają się ponadto ceny benzyny. Zdaniem analityków już niedługo za litr popularnej Pb95 czy oleju napędowego będziemy płacić sześć złotych i więcej. - Jeśli sytuacja się nie uspokoi, to prawdopodobnie poziom 6 złotych osiągniemy w trzeciej dekadzie października - stwierdziła w komentarzu dla TVN24 Biznes Urszula Cieślak z BM Reflex.

Ceny na stacjach benzynowych

Według danych BM Reflex średnia cena oleju napędowego ON obecnie wynosi 5,83 zł za litr, podczas gdy poprzedni rekord ze stycznia 2012 wynosił 5,81 zł. Jeśli chodzi o benzynę bezołowiową Pb95 teraz kosztuje 5,85 zł, a do historycznego szczytu z września 2012 roku brakuje 3 groszy. Z kolei za gaz LPG płacimy 3,08 zł, czyli znacznie więcej niż w rekordowym poprzednio styczniu 2012 roku, gdy było to 2,86 zł.

- Jeśli chodzi o średnie poziomy cen w kraju to do granicy 6 złotych za litr oleju napędowego czy benzyny bezołowiowej 95 będziemy się zbliżać w kolejnych dniach. Ceny hurtowe dalej rosną, więc jeśli sytuacja się nie uspokoi, to prawdopodobnie poziom ten osiągniemy w trzeciej dekadzie października - stwierdziła w komentarzu dla TVN24 Biznes Urszula Cieślak, dyrektor marketingu w BM Reflex.

Wyjaśniła, że "dzisiaj na części stacji notujemy już ceny na poziomie 5,99 złotego za litr bezołowiowej 95 czy diesla, ale na nielicznych stacjach cena za te paliwa może przekraczać 6 złotych za litr". Dodała, że "póki co duża część ceny poniżej 6 złotych jest efektem rezygnacji z części marży detalicznej".

Ceny paliw na stacjach - prognozy ekspertów

W porównaniu z rekordowym 2012 rokiem cena ropy jest o około 40 dolarów niższa i wynosi około 80 dolarów za baryłkę. Z drugiej jednak strony polska waluta jest słabsza - za dolara trzeba zapłacić 3,96 zł, czyli niemal 80 groszy więcej.

ROPA (BRENT)

ROPA (WTI)

- Wciąż utrzymuje się ryzyko, że ceny na stacjach będą rosły lub pozostaną na wysokim poziomie przez kolejne tygodnie. Poziom cen ropy i paliw będzie w okresie najbliższych tygodni zależał od sytuacji popytowo-podażowej zwłaszcza w segmencie paliw opałowych. Jeśli ceny ropy Brent wzrosną w okolice 90 dolarów za baryłkę, a złoty nie umocni się wobec dolara, musimy liczyć się ze wzrostem cen w okolice 6,20 złotego za litr lub powyżej - wyjaśniła Cieślak.

- Jeśli polska waluta się nie umocni i za dolara będziemy płacić w okolicy 4 zł, a cena ropy dalej będzie rosnąć i dojdzie do poziomu 120 dolarów za baryłkę, to za paliwa w Polsce będziemy płacić 7-7,50 zł za litr - przewiduje Dawid Czopek, zarządzający Polaris FIZ.

Paliwa na stacjach coraz droższe TVN24

Cena paliw - akcyza i VAT

Jeśli chodzi o składowe ceny benzyny Pb95, to niemal połowa trafia do kasy państwa: akcyza odpowiada za 26 proc., podatek VAT to 19 proc., opłata paliwowa to 3 proc. Koszt zakupu w rafinerii to 48 proc., a marża - 4 proc.

W przypadku ON jest podobnie: akcyza - 20 proc., VAT - 19 proc., opłata paliwowa - 6 proc. Natomiast koszt zakupu w rafinerii to 50 proc., a marża detaliczna - 5 proc.

Właśnie o podatkach nakładanych na paliwa mówił dziesięć lat temu PiS, gdy ceny paliw szybowały. - Tę akcyzę można po prostu obniżyć. Jeżeli się ją obniży, to spadnie cena benzyny - powiedział w sierpniu 2011 roku Jarosław Kaczyński.

- Znów pada taki argument, że nie spadnie, że stacje nie obniżą. Otóż proszę państwa, mamy dwie wielkie firmy państwowe (Orlen i Lotos - red.) i tutaj naprawdę można oddziaływać. Mamy mechanizm konkurencji - jak one obniżą, inni też będą musieli obniżyć. Wreszcie jest UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - red.), krótko mówiąc kontrola państwowa nad tym wszystkim - przekonywał.

- Szóstka jest pożądana, ale wyłącznie w totolotku, a nie na stacjach benzynowych - mówił w kwietniu 2012 roku Mariusz Błaszczak.

Jak do tej pory o zmianach w podatkach nakładanych przez państwo na paliwa nie słychać, mimo że rządzi PiS. Trzeba jednak odnotować, że ówczesne niemal 6 złotych za litr płacone było w innych warunkach gospodarczych. Średnia pensja w dużych firmach wynosiła około 3,7 tys. zł brutto miesięcznie, obecnie jest to 5,8 tys. zł.

Składowe ceny paliw w Polsce BM Reflex

