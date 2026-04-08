Premier: nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu

Donald Tusk o wpływie zawieszenia broni na rynek ropy i ceny paliw

Po ponad miesiącu od rozpoczęcia przez Stany Zjednoczone i Izrael ataków na Iran w nocy z wtorku na środę prezydent USA Donald Trump oraz władze w Teheranie ogłosiły dwutygodniowe zawieszenie broni, które ma obowiązywać także Izrael.

Premier o cenach paliw

Odnosząc się do zawartego rozejmu przed posiedzeniem rządu, premier Donald Tusk podkreślił, że w kontekście cen paliw rząd zamierza "dmuchać na zimne".

- Nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu, który wprowadziliśmy [pakietu CPN - red.], bo będziemy dmuchać na zimne. Tym bardziej, że to zimne jest ciągle bardzo gorące, szczerze powiedziawszy - podkreślił szef rządu.

Ocenił też, że zawarcie rozejmu ma "bezpośrednie konsekwencje, jeśli chodzi o ceny paliw". - Myślę, że od piątku będzie odczuwalny pozytywny skutek zawieszenia ognia [na Bliskim Wschodzie - red.] na polskich stacjach paliw - dodał.

Ceny paliw. Maksymalne stawki

Jak wynika ze środowego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa w czwartek, 9 kwietnia, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

Pb95 - 6,27 zł za litr;

Pb98 - 6,88 zł za litr;

ON - 7,83 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw są ustalane według określonej formuły - obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

W środę litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,21 zł (o 6 groszy mniej niż ma kosztować w czwartek), benzyny 98 - 6,82 zł (o 6 groszy mniej), a oleju napędowego - 7,87 zł (o 4 grosze więcej).

OGLĄDAJ: "Iran wie, że ta wojna mogłaby ich dobić". Co się może wydarzyć