Premier: nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu

Po ponad miesiącu od rozpoczęcia przez Stany Zjednoczone i Izrael ataków na Iran w nocy z wtorku na środę prezydent USA Donald Trump oraz władze w Teheranie ogłosiły dwutygodniowe zawieszenie broni, które ma obowiązywać także Izrael.
Premier o cenach paliw
Odnosząc się do zawartego rozejmu przed posiedzeniem rządu, premier Donald Tusk podkreślił, że w kontekście cen paliw rząd zamierza "dmuchać na zimne".
- Nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu, który wprowadziliśmy [pakietu CPN - red.], bo będziemy dmuchać na zimne. Tym bardziej, że to zimne jest ciągle bardzo gorące, szczerze powiedziawszy - podkreślił szef rządu.
Ocenił też, że zawarcie rozejmu ma "bezpośrednie konsekwencje, jeśli chodzi o ceny paliw". - Myślę, że od piątku będzie odczuwalny pozytywny skutek zawieszenia ognia [na Bliskim Wschodzie - red.] na polskich stacjach paliw - dodał.
Ceny paliw. Maksymalne stawki
Jak wynika ze środowego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa w czwartek, 9 kwietnia, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:
- Pb95 - 6,27 zł za litr;
- Pb98 - 6,88 zł za litr;
- ON - 7,83 zł za litr.
Ceny maksymalne paliw są ustalane według określonej formuły - obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.
W środę litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,21 zł (o 6 groszy mniej niż ma kosztować w czwartek), benzyny 98 - 6,82 zł (o 6 groszy mniej), a oleju napędowego - 7,87 zł (o 4 grosze więcej).
Źródło: PAP, tvn24.pl
