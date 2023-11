Złe informacje dla właścicieli diesli. Różnica się pogłębia

W środę wprowadzono kolejne zmiany w cenniku hurtowym Orlenu. Olej napędowy Ekodiesel nieznacznie podrożał w porównaniu do wtorku - do 5276 zł za tysiąc litrów, wcześniej kosztował 5273 zł.

Choć oba paliwa w hurcie są nadal droższe niż w powyborczy poniedziałek, 16 października br., to w efekcie ostatnich zmian, widoczna jest coraz większa różnica w zachowaniu cen. Z pewnością mniej powodów do zadowolenia mają właściciele diesli. Od wyborów parlamentarnych benzyna bezołowiowa 95 w hurcie podrożała bowiem o 27 groszy na litrze, z kolei olej napędowy prawie dwukrotnie mocniej, bo o blisko 52 grosze.

Podobne zmiany dotyczą też cen hurtowych paliw w Aramco Poland. Jak wynika z tego cennika, cena hurtowa benzyny bezołowiowej 95 w środę spadła do 5013 zł za tysiąc litrów. Olej napędowy Eurodiesel podrożał do 5284 zł.

Co wpływa na ceny hurtowe paliw?

- To są szlaki handlowe, to są trasy, którymi płyną tankowce, którymi płynie ropa naftowa, to są tereny wokół Arabii Saudyjskiej, wielkiego eksportera ropy naftowej. To są również wpływy zjawisk recesyjnych w gospodarce światowej, europejskiej. To wszystko razem trzeba na bieżąco po prostu śledzić. Tak że nie wierzcie państwo w te różne opowieści, bajki z mchu i paproci, ile to tam będzie może kosztować paliwo - mówił Szewczak.