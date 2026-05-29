Ceny paliw w weekend. Tyle mają kosztować

Od soboty, 30 maja, będą obowiązywały nowe maksymalne ceny paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ceny benzyny i oleju napędowego mają być niższe niż w piątek. Ustalone stawki będą obowiązywały do poniedziałku włącznie.

Jak wynika z piątkowego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa w dniach od 30 maja do 1 czerwca będą zobowiązane do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna na poziomie:

  • Pb95 - 6,05 zł za litr;
  • Pb98 - 6,63 zł za litr;
  • ON - 6,34 zł za litr.

Formuła obliczania cen maksymalnych opiera się na średniej cenie hurtowej paliw w kraju, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Ceny na stacjach paliw

W piątek maksymalna cena za litr benzyny 95 wynosi 6,16 zł, benzyny 98 - 6,73 zł, a oleju napędowego - 6,37 zł.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Kolejne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek, 1 czerwca.

Program "CPN" przedłużony

W czwartek rząd przedłużył obowiązywanie obniżonych stawek VAT i akcyzy na paliwa do 15 czerwca bieżącego roku - wynika z rozporządzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw.

Poprzednie rozporządzenia w sprawie stosowania obniżonych stawek VAT i akcyzy na paliwa zakładały ich obowiązywanie do 31 maja.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował w poniedziałek, że pakiet CPN w razie potrzeby będzie przedłużany co dwa tygodnie. Jak wyjaśnił, decyzja ta wynika z wysokich kosztów programu.

- Program CPN został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić ministrowi finansów elastyczność w jego realizacji. Kosztuje on podatników około 1,6 miliarda złotych miesięcznie, co stanowi znaczące obciążenie dla budżetu. Dlatego program będzie przedłużany tak długo, jak będzie to konieczne, jednak musimy mieć na uwadze ograniczenia finansów publicznych - podkreślił Domański.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami resort energii publikuje każdego dnia (z wyłączeniem weekendów i świąt) obwieszczenie dotyczące maksymalnych cen paliw. Ustalona cena maksymalna zaczyna obowiązywać od dnia następującego po jej ogłoszeniu w Monitorze Polskim. W przypadku publikacji przed dniami wolnymi od pracy lub świętami, stawka utrzymuje ważność do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż paliw po cenie wyższej niż maksymalna zagrożona jest karą finansową sięgającą nawet 1 mln zł. Kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Ceny paliwPaliwotankowaniepaliwa
