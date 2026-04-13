Jest decyzja w sprawie akcyzy na paliwa

Paliwa, stacja benzynowa
Donald Tusk o wpływie zawieszenia broni na rynek ropy i ceny paliw
Źródło: TVN24
Niższa akcyza na benzyny i olej napędowy została przedłużona do końca kwietnia - przekazało Ministerstwo Finansów. Rozporządzenie opublikowano w poniedziałek w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z wcześniejszym rozporządzeniem obniżona stawka akcyzy miała obowiązywać do 15 kwietnia. Akcyza została obniżona do 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Obniżka akcyzy to element rządowego pakietu CPN - Ceny Paliwa Niżej. Obejmuje on również obniżkę podatku VAT oraz wprowadza ceny maksymalne benzyny i diesla, ogłaszane w dni robocze przez ministra energii.

Plan Tuska w sprawie paliw. "To oznacza jedno"

Maja Piotrowska

Ceny paliw. Niższa akcyza

"W związku z utrzymującą się niestabilną sytuacją na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie, minister finansów i gospodarki przedłuża do 30 kwietnia br. obowiązywanie czasowej obniżki stawek podatku akcyzowego na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, wprowadzonej rozporządzeniem z 28 marca 2026 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe" - napisało MF w komunikacie.

Wyjaśniło też, że "akcyza na paliwa została zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską czyli 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego".

"Koszt dla budżetu obniżki VAT na paliwa to ok. 930 mln zł, a obniżka akcyzy to ok. 750 mln zł w przypadku wprowadzonej obniżki w okresie 30 marca - 30 kwietnia br." - podał resort.

Dodał, iż "rząd zakłada, że rozwiązania te mają charakter czasowy".

Ceny paliw. Stawki

Wszystkie podmioty sprzedające paliwa we wtorek, 14 kwietnia, są zobowiązane do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 6,12 zł za litr;
  • Pb98 - 6,70 zł za litr;
  • ON - 7,58 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw są ustalane na podstawie obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki według określonej formuły. Obejmują one średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Nowe przepisy dotyczące cen paliw

Według przepisów resort energii codziennie publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.

Jeśli nowe stawki zostaną ogłoszone przed dniami wolnymi od pracy i świętami, to będą obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 miliona złotych, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

"To jest jednym słowem szaleństwo". Maklerzy ostrzegają przed skokiem cen ropy

Rynki

W ubiegłą środę premier Donald Tusk zapowiedział utrzymanie maksymalnych cen paliw na stacjach benzynowych pomimo chwilowego rozejmu na Bliskim Wschodzie.

- Nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu, który wprowadziliśmy [pakietu CPN - red.], bo będziemy dmuchać na zimne. Tym bardziej że to zimne jest ciągle bardzo gorące, szczerze powiedziawszy - podkreślił szef rządu.

Krzysztof Krzykowski
Krzysztof Krzykowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
