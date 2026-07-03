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Nietypowa sytuacja na stacjach. "Paliwa drożeją pomimo spadku notowań ropy"

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TANKOWANIE paliwo stacja
Ceny paliw po zniesieniu programu CPN
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W przyszłym tygodniu ceny paliw znów wzrosną - uważają analitycy e-petrol.pl. Wyjaśniają też, dlaczego będzie drożej na stacjach i to pomimo tego, że jest coraz tańsza ropa naftowa.

"Przewidywane przez e-petrol.pl przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw na najbliższe dni to: 6,74-6,85 zł/l dla 95-oktanowej benzyny, 6,94-7,05 zł/l dla oleju napędowego oraz 3,20-3,26 zł/l dla autogazu" - napisali analitycy.

Ceny paliw w górę

Na początku lipca, po wygaśnięciu osłonowego pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), ceny benzyny i diesla wzrosły średnio o 79 gr/l w porównaniu do maksymalnych poziomów obowiązujących 30 czerwca - podano.

Według monitoringu e-petrol.pl litr 95-oktanowej benzyny kosztował na stacjach w środę średnio 6,79 zł a olej napędowy średnio 6,98 zł/l. "Spadkową tendencję kontynuował jedynie autogaz, którego cena po 9-groszowej obniżce wyniosła 3,29 zł/l" - wskazano.

"Pomimo spadku notowań ropy"

Na przełomie czerwca i lipca wzrosły ceny na rynku hurtowym. Średnia cena benzyny 95-oktanowej wzrosła w ciągu ostatniego tygodnia o 79,80 zł do 5354,00 zł/m sześc. w piątek. Olej napędowy w rafineriach kosztuje aktualnie średnio 5508,80 zł/m sześc. po podwyżce o o 93,80 zł - dodano.

"Paliwa drożeją, bo pomimo spadku notowań ropy, ceny produktów naftowych na giełdach europejskich wzrosły w związku z utrzymującą się globalnie napiętą sytuacją podażową" - skomentowali analitycy.

Sytuacja w cieśninie Ormuz

Zwrócili uwagę, że sytuacja na międzynarodowym rynku ropy stopniowo się stabilizuje po okresie silnych napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie, kluczowym czynnikiem ryzyka pozostaje jednak sytuacja w cieśninie Ormuz.

"Choć wstępne porozumienie umożliwiło częściowe wznowienie ruchu tankowców i ograniczyło premię geopolityczną w cenach ropy, to napięcia nadal się utrzymują" - zaznaczyli.

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Źródło: PAP
Tagi:
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Krzysztof Krzykowski
Krzysztof Krzykowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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