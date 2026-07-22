Logo TVN24
Biznes
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Benzyna najdroższa od 2022 roku

|
tankowanie benzyna stacja paliwo
Ceny diesla wrócą do 8 złotych za litr. Rafał Zywert z biura Reflex o cenach paliw w Polsce
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Z powodu ostatnich podwyżek cena benzyny 95-oktanowej osiągnęła najwyższy poziom od niemal czterech lat - wynika z analizy e-petrol.pl. W trakcie ostatnich siedmiu dni ceny paliw na stacjach miały wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt groszy za litr, z czego najszybciej rosła cena oleju napędowego.

Według monitoringu e-petrol.pl, średnie cena diesla w Polsce wynosi 7,64 złotych za litr po wzroście o 45 groszy w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Benzyna 95 podrożała o 30 groszy i kosztuje średnio 7,29 złotych za litr. "Z tej zwyżkowej tendencji wyłamał się jedynie autogaz, który potaniał o 8 groszy i litr LPG kosztuje na stacjach 3,09 złotych" - napisali analitycy w komentarzu.

"W efekcie ostatnich podwyżek detaliczna cena 95-oktanowej benzyny jest na najwyższym poziomie od 2022 roku" - dodano.

Gdzie są najtańsze paliwa w Polsce?

Najtańsza benzyna i diesel są obecnie w województwie małopolskim, gdzie kosztują odpowiednio 7,26 i 7,55 złotych za litr. Autogaz najtańszy jest w województwie świętokrzyskim, gdzie kosztuje 2,90 złotych za litr. "Najdroższe paliwa są obecnie na Podkarpaciu z benzyną bezołowiową w cenie 7,37 złotych za litr, na Mazowszu gdzie olej napędowy kosztuje 7,71 złotych za litr i w woj. zachodnio-pomorskim, gdzie najwięcej kosztuje litr autogazu - 3,26 zł" - wskazano.

W związku z eskalacją konfliktu na linii USA - Iran ropa na światowych rynkach drożeje od kilku dni. W środę po południu baryłka ropy Brent kosztuje ok. 94 dol. za baryłkę w porównaniu z ok. 85 dol. tydzień wcześniej. Jak wynika z analiz przedstawionych przez Bloomberg, ropa drożeje, ponieważ prezydent USA Donald Trump bagatelizuje perspektywy natychmiastowych rozmów z Iranem. Obie strony - USA i Iran - "wymieniają się" atakami, a bojownicy Huti w Jemenie zagrozili żegludze na Morzu Czerwonym.

Koniec programu "Ceny Paliwa Niżej"

Z końcem czerwca zakończył się rządowy program "Ceny Paliwa Niżej". Wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa - przede wszystkim benzyny i oleje napędowe - oraz ustalana była cena maksymalna tych paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej, w połowie czerwca, wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa. Resort finansów informował, że koszt programu CPN wyniósł ok. 4,7 mld zł.

>>> Paliwa znów drożeją. "Wytrzymałość budżetu ma swoje granice"

W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk, pytany o ewentualny powrót pakietu CPN, odpowiedział, że "nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy", a wytrzymałość budżetu "też ma swoje granice". Program CPN był finansowany z tego źródła.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
16 min
pc
prof. Marek Migalski
TVN24
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
Udostępnij:
Tagi:
Ceny paliwStacje benzynowesprzedaż paliwpaliwa
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
pap_20251102_24V
Francja uderza w Shein i Temu. Ostra reakcja Pekinu
Ze świata
zamek elektroniczny, karta dostępu, bezpieczeństwo shutterstock_2564956181
"Potrzebujemy brukselskiego bata"
Z kraju
pyszne pl shutterstock_1831894381_1
Ruszają kontrole w Pyszne.pl. Spółka odpowiada
Z kraju
Gdyby podniesiona została kwota wolna do 8 tys. zł bez podnoszenia podatków, zmniejszenia wydatków lub błyskawicznego uszczelnienia systemu ściągania danin, wzrósłby deficyt budżetowy
Kosiniak-Kamysz o wyższej kwocie wolnej od podatku: będzie
Z kraju
OpenAI aplikacje AI
Test AI wymknął się spod kontroli. "Bezprecedensowy incydent cybernetyczny"
Tech
Spłata kredytu
Nowe zasady oceny punktowej BIK. Co się zmieniło?
Pieniądze
Premier Donald Tusk
Czy rząd przywróci program CPN? "Wytrzymałość budżetu ma swoje granice"
Moto
Antyamerykański billboard w Teheranie
Globalna gospodarka spowalnia. "To po prostu katastrofa"
Ze świata
Tokio, Japonia 13 kwietnia 2026 powitalny automat do ładowania kart suica wewnątrz stacji tokyo
Tak źle nie było od 40 lat. Nagłe odbicie waluty
Pieniądze
samochody parking komis
Sprzedaż aut z dodatkami. UOKiK stawia zarzuty
Moto
seul korea poludniowa - fornStudio shutterstock_2459861287
Mrówki w deserze. Restauratorowi z gwiazdkami Michelin grozi więzienie
Ze świata
Bitcoin dłoń
Kryptowaluty i NFT na usługach ekstremistów. Alarm z Hiszpanii
Tech
Scott Bessent
Chiński przełom w AI wywołał alarm w USA. Możliwe sankcje
Tech
tokio japonia shutterstock_2605852179
"Powinni mieć mniej włosów na nogach". Rekomendacja władz budzi kontrowersje
Ze świata
browar shutterstock_2144587447
Złoty trunek traci na popularności. Polska i Niemcy z największymi spadkami
Handel
Donald Tusk
Tusk ogłasza wielki plan dla kolei. "Ma być najlepsza w Europie"
Z kraju
shutterstock_2470127991
Nowy podatek. Jest zapowiedź wicepremiera
Tech
shutterstock_2558469751
Krytykują politykę cyfrową UE. "Antyamerykański system"
Tech
Protest przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie
Rolnicy wieszczyli katastrofę. Liczby mówią co innego
Handel
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
"Nie wycofujemy się teraz". Rynek ropy reaguje na słowa Trumpa
Rynki
zakupy market koszyk paragon
Nowe dane ze sklepów. Analitycy zaskoczeni
Z kraju
laptop mezczyzna telefon shutterstock_2741201535
Specjalne ostrzeżenie. Wchodzą ważne zmiany
Tech
Donald Trump
Trump ogłasza nową politykę w sprawie leków
Ze świata
lotto S shutterstock_275295956
Rośnie kumulacja w Lotto. 14 milionów do wygrania
Z kraju
eurojackpot shutterstock_1603798027
Bez głównej wygranej w Eurojackpot. Kumulacja rośnie
Z kraju
Andrzej Domański i Donald Tusk
Chcą wyższych płac w administracji. Apel do rządu
Z kraju
emerytka seniorka emerytura shutterstock_2764724267_1
Jaki powinien być wiek emerytalny w Polsce? Eksperci oceniają
Dla seniora
Donald Trump
Kolejne cła w grze. Mogą wywołać wojnę handlową
Ze świata
Ludwik Kotecki
Czy wrócą niższe ceny paliw? Członek RPP zabiera głos
Z kraju
Cieśnina Ormuz to ważny szlak handlowy (zdjęcie ilustracyjne)
Rynek odporny, ale ryzyka rosną. Agencja ostrzega
Rynki
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica