Moto Benzyna najdroższa od 2022 roku Oprac. Wiktor Knowski |

Ceny diesla wrócą do 8 złotych za litr. Rafał Zywert z biura Reflex o cenach paliw w Polsce Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według monitoringu e-petrol.pl, średnie cena diesla w Polsce wynosi 7,64 złotych za litr po wzroście o 45 groszy w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Benzyna 95 podrożała o 30 groszy i kosztuje średnio 7,29 złotych za litr. "Z tej zwyżkowej tendencji wyłamał się jedynie autogaz, który potaniał o 8 groszy i litr LPG kosztuje na stacjach 3,09 złotych" - napisali analitycy w komentarzu.

"W efekcie ostatnich podwyżek detaliczna cena 95-oktanowej benzyny jest na najwyższym poziomie od 2022 roku" - dodano.

Gdzie są najtańsze paliwa w Polsce?

Najtańsza benzyna i diesel są obecnie w województwie małopolskim, gdzie kosztują odpowiednio 7,26 i 7,55 złotych za litr. Autogaz najtańszy jest w województwie świętokrzyskim, gdzie kosztuje 2,90 złotych za litr. "Najdroższe paliwa są obecnie na Podkarpaciu z benzyną bezołowiową w cenie 7,37 złotych za litr, na Mazowszu gdzie olej napędowy kosztuje 7,71 złotych za litr i w woj. zachodnio-pomorskim, gdzie najwięcej kosztuje litr autogazu - 3,26 zł" - wskazano.

W związku z eskalacją konfliktu na linii USA - Iran ropa na światowych rynkach drożeje od kilku dni. W środę po południu baryłka ropy Brent kosztuje ok. 94 dol. za baryłkę w porównaniu z ok. 85 dol. tydzień wcześniej. Jak wynika z analiz przedstawionych przez Bloomberg, ropa drożeje, ponieważ prezydent USA Donald Trump bagatelizuje perspektywy natychmiastowych rozmów z Iranem. Obie strony - USA i Iran - "wymieniają się" atakami, a bojownicy Huti w Jemenie zagrozili żegludze na Morzu Czerwonym.

Koniec programu "Ceny Paliwa Niżej"

Z końcem czerwca zakończył się rządowy program "Ceny Paliwa Niżej". Wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa - przede wszystkim benzyny i oleje napędowe - oraz ustalana była cena maksymalna tych paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej, w połowie czerwca, wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa. Resort finansów informował, że koszt programu CPN wyniósł ok. 4,7 mld zł.

>>> Paliwa znów drożeją. "Wytrzymałość budżetu ma swoje granice"

W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk, pytany o ewentualny powrót pakietu CPN, odpowiedział, że "nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy", a wytrzymałość budżetu "też ma swoje granice". Program CPN był finansowany z tego źródła.