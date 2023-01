Co dalej z cenami na stacjach? "Warto już teraz napełnić bak do pełna"

Cen paliw będą rosnąć, w ostatnich dniach w hurtowych cennikach rafinerii dominowały podwyżki - podali analitycy portalu e-petrol.pl. Podobnego zdania są eksperci spółki Reflex, według których brak podwyżek na stacjach do tej pory jest efektem spadku marży detalicznej.

Ceny paliw na stacjach - styczeń 2023

"To najwyższa cena zanotowana w tym roku. Nieco wolniej drożał olej napędowy, którego notowania w oficjalnych cennikach rafinerii wzrosły od poprzedniego piątku o 116 zł, a średnia cena diesla w hurcie wynosi dzisiaj 6186,00 zł/metr sześcienny" - stwierdzili analitycy.

"Przeceny na stacjach nie będą jednak trwały długo i warto już teraz napełnić bak do pełna, bo w drugiej połowie stycznia paliwa mogą podrożeć. Już za trzy tygodnie zacznie obowiązywać unijny zakaz importu paliw z Rosji . Europa przeorganizowuje kierunki dostaw produktów naftowych, ale taka zmiana ma swoją cenę. Zapłacą ją kierowcy, którym nie sprzyja też drożejąca drugi tydzień z rzędu ropa" - wskazują analitycy.

Jak zmieniają się ceny paliw?

Zwrócili uwagę, że analiza średnich cen paliw potwierdza względnie stabilną sytuację na krajowym rynku detalicznym. "Nie oznacza to jednak, że ceny paliw nie zmieniają się w ogóle. Są zarówno stacje, gdzie płacimy drożej niż przed tygodniem, ale i takie gdzie jest taniej" - dodali.

"O ile na rynku hurtowym ceny paliw drożeją niemal od początku roku, to brak podwyżek na stacjach jest efektem spadku marży detalicznej" - ocenili analitycy, zaznaczając, że jeśli wzrost cen paliw na rynku hurtowym będzie kontynuowany, to będzie rosło prawdopodobieństwo powrotu podwyżek na stacjach.

"Najkorzystniej na tle wszystkich paliw wygląda porównanie ceny LPG, który jest o ok. 2 proc. droższy, a najgorzej diesla, który z kolei jest aż o 30 proc. droższy. Za benzyny Pb95 i 98 płacimy odpowiednio 13 i 20 proc. więcej niż rok temu" - poinformowali.

Rezerwy paliw

"Rezerwy surowca wzrosły o 8,4 mln baryłek w ciągu tygodnia do około 448 mln, czyli jak wyliczyła Agencja Reutera najwięcej od czerwca 2021 r. Analitycy sądzili raczej, że obniżą się one o 593 tys. baryłek. W przypadku benzyn zanotowano wzrost o około 3,5 miliona baryłek, a oczekiwania analityków mówiły o wzroście o 2,5 miliona baryłek. Rezerwy oleju napędowego i oleju opałowego spadły o 1,9 miliona baryłek w ciągu ostatniego tygodnia" - wskazał e-eptrol.pl.

Analitycy zwrócili uwagę, że ostatnie dni to także czas, w którym coraz głośniej mówi się o skutkach ogólnokrajowego strajku przeciwko reformie emerytalnej we Francji – "skutkiem tego jest m.in. wstrzymanie dostaw z rafinerii należących do TotalEnergies i Esso".