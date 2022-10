Co z cenami paliw? "Tutaj skok jest gigantyczny"

Ostatni czas to okres bardzo dynamicznych zwyżek, zarówno dla benzyny, jak i oleju napędowego - stwierdził w rozmowie z TVN24 analityk rynku paliw doktor Jakub Bogucki z e-petrol.pl. Zdaniem kierowców ze Szczecina na stacjach jest "strasznie drogo".

- Jeśli chodzi o najbliższe dni, wydaje się, że sytuacja będzie się normalizować. Nie będziemy mieli już tak gwałtownych skoków. Te poziomy 8 złotych, 8,15 dla oleju napędowego to będzie norma na większości stacji. Ceny benzyn z poziomu 6,80-6,85 (złotego) za litr będą naszą codziennością w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o gaz to myślę, że 3,20-3,30 (złotego) to będzie ten przedział cenowy, który będziemy obserwować na większości obiektów - powiedział Bogucki.