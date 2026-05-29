Moto Czy zapłacimy mniej za tankowanie? "Realna nadzieja" Alicja Skiba |

Miłosz Motyka o przedłużeniu pakietu "Ceny Paliwa Niżej" Źródło wideo: Radio ZET Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Ostatnie dni maja dają kierowcom w Polsce podstawy do optymizmu. Koszty tankowania zauważalnie spadają, podążając w ślad za globalnymi notowaniami ropy naftowej, a przedłużenie rządowego pakietu CPN odsuwa w czasie wizję skokowych podwyżek na stacjach" - poinformowali analitycy.

Najniższe ceny paliw od marca

W mijającym tygodniu znacznie spadły ceny paliw w rafineriach. Średnia hurtowa cena benzyny wynosi obecnie 5303,40 zł/m sześc. i jest o 378,40 zł niższa niż tydzień wcześniej. Natomiast metr sześcienny diesla na przestrzeni tygodnia potaniał w rafineriach o 474,20 zł i kosztuje aktualnie 5572,80 zł/m sześc. To najniższa cena od początku marca tego roku - zaznaczono w komentarzu.

Dodatkowo w czwartek opublikowano rozporządzenia przedłużające do połowy czerwca obowiązywanie obniżonych stawek VAT i akcyzy dla paliw silnikowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ceny paliw w weekend. Tyle mają kosztować

Przewidywane ceny paliw

"Kierowcy mogą mieć więc realną nadzieję na to, że w pierwszych dniach czerwca za tankowanie litra 95-oktanowej benzyny zapłacą mniej niż 6 złotych. Przewidywane przez e-petrol.pl przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw na nadchodzący tydzień to: 5,96-6,09 zł/l dla 95-oktanowej benzyny, 6,22-6,33 zł/l dla oleju napędowego i 3,53-3,62 zł/l dla autogazu" - podsumowali analitycy.

OGLĄDAJ: Szef MON: cała moja ulubiona "zwierzyna" trafi do polskiej armii