Odbicie cen na stacjach paliw. "Widać wyraźne wzrosty"

Ceny paliw na stacjach benzynowych

- Widać wyraźne wzrosty cen na rynku paliw. Obserwujemy je na wszystkich stacjach. O 7 groszy do 5,25 złotego za litr zdrożała benzyna PB95, Olej napędowy podrożał o 3 grosze do 5,31 złotego za litr. Staniał jedynie o 2 grosze autogaz do 2,69 złotego za litr - powiedział analityk rynku paliw portalu e-portal.pl Jakub Bogucki.