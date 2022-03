Zmiana cen paliw w trakcie tankowania. "Sytuacja kuriozalna"

czytaj dalej

W najbliższą środę, 16 marca ruszy przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy. - System jest gotowy, ale musimy go przetestować i gminy muszą się przygotować do wdrożenia ustawy - mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Jednocześnie apelował, by nie zablokować urzędów już w pierwszych dniach. - Otrzymacie pełne wsparcie związane z opieką zdrowotną, wsparciem socjalnym od dnia, w którym przekroczyliście granicę, ale prosimy, abyście nie wszyscy udali się pierwszego, czy drugiego dnia do urzędów - wskazał wiceszef MSWiA.